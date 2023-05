FINALEKLARE: Lautaro Martínez feirer 1–0-scoringen mot byrival Milan. Inter skal til Champions League-finale.

Inter til Champions League-finale

(Inter – Milan 1–0, 3–0 sammenlagt) Inter sikret seg et godt utgangspunkt med 2–0-seier i den første av to semifinaler mot Milan. Det klarte aldri byrivalen å hente inn.

Inter er klare for sin første finale i klubbfotballens gjeveste turnering for første gang siden sesongen 2009/10. Den gang vant de 2–0 over Bayern München.

Nå kan suksessen gjenta seg mot vinneren av den andre semifinalen – Manchester City eller Real Madrid.

Det tok over 70 minutter før kampen fikk en scoring. Og hvem andre enn Lautaro Martínez?

Argentineren elsker å score mot byrivalen og står med åtte kasser for Inter mot Milan.

Det er mer enn han har mot noen andre klubber.

Med det sikret han 1–0-seier og Champions League-finalebillett.

– Dette her er helt spesielt. Ventetiden har vært lang, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Rafael Leão var tilbake for Milan etter å ha mistet det første oppgjøret, men hverken han eller noen av lagkameratene klarte å endre på 2–0-resultatet sammenlagt – til tross for at Mike Maignan i Milan-målet gjorde sin del av jobben for å lykkes med nettopp det.

I alle fall i første omgang. For Inter var laget som kom til de største mulighetene de første 45 minuttene. Den franske målvakten var i sin egen klasse når det gjelder reflekser og hindret den store målsjansen etter den andre med lynraske reaksjoner.

LEVENDE VEGG: AC Milan-keeper Mike Maignan reddet alt Inter kom med i den første omgangen av Champions League-semifinalen.

I den andre enden av banen fikk Andre Onana det langt roligere. Etter ti minutter fikk også han testet årvåkenheten da han reddet en rakett av et skudd fra Brahim Díaz. Men etter det slet Milan med å produsere de virkelig farlige sjansene.

Det var tendensen også over i den andre omgangen. Milan åpnet omgangen med å presse høyt, men ble raskt senket ned av et måljagende Inter-lag.

Og med 20 minutter igjen skulle det bli enda vanskeligere for Milan. Lautaro Martínez lurte seg ut på venstre side av Milan-boksen mens innbytter Romelu Lukaku tråkket på ballen før han dyttet den ut til sin argentinske lagkamerat.

Kaptein Martinez banket til, og denne gangen gikk det for fort for Maignans reaksjonsevne.

1–0-seier betyr 3–0-seier sammenlagt og Champions League-finale!

MATCHVINNER: Lautaro Martinez scoret kampens eneste mål.