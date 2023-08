Tobias Svendsen er klar for fotballklubben Odd.

Bekreftet: Tobias Svendsen klar for Odd

Midtbanespilleren Tobias Svendsen forlater Lillestrøm til fordel for eliteseriekollega Odd.

Klubbene bekrefter overgangen i sine kanaler fredag.

Svendsen hadde kontrakt med LSK ut året. Nå går ferden videre til Skien.

– Jeg følte at det var riktig timing. Jeg har vært her i tre år, har et halvt år igjen av kontrakten – og trenger mer spilletid på et sted der jeg vet jeg skal være de neste årene. Jeg føler at Odd er en god match, men det er ikke lett å forlate Lillestrøm, sier Tobias Svendsen.

– Jeg har merket at jeg har vært litt trist de siste dagene. Jeg har blitt veldig glad i både byen, klubben, folkene, spillerne og supporterne. Jeg har fått veldig mange gode venner her, og det blir rart ikke å møte lagkameratene igjen hver dag. Jeg vil også takke for all støtte jeg har fått de siste årene fra supporterne. Lillestrøm vil alltid ha en stor plass i hjertet mitt, legger han til.

Svendsen har også en fortid i Molde, Haugesund, Sandefjord og Ham-Kam. Han kom til LSK i 2020. (NTB)

