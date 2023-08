Spanias statsminister kritiserer fotballpresidentens beklagelse etter VM-kyss: − Utilstrekkelig

Spanias statsminister Pedro Sánchez er ikke fornøyd med beklagelsen fotballpresident Luis Rubiales har gitt etter å ha kysset VM-helten Jennifer Hermoso.

NTB

Den spanske fotballkvinnene slo England 1-0 i finalen i Australia søndag. Scenene som utspilte seg før troféutdelingen, har imidlertid fått mange i Spania, inkludert regjeringsmedlemmer, til å reagere kraftig.

Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Jennifer Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet.

Nå melder statsminister Pedro Sánchez seg på i debatten som har rast etter episoden i Australia.

– Det vi så var en uakseptabel gest … og unnskyldningen han kom med er utilstrekkelig, sa Sanchez på en pressekonferanse da han ble spurt om kontroversen rundt det uoppfordrede kysset.

Spanias statsminister Pedro Sánchez feiret VM-gullet tirsdag.

Allerede søndag var Spanias likestillingsminister Irene Montero på banen i sakens anledning.

«La oss ikke anta at det å gi et kyss uten samtykke er noe «som skjer». Det er en form for seksuell trakassering kvinner utsettes for daglig, og som vi ikke kan normalisere», skrev hun på X/Twitter.

«Samtykke er nøkkelen. Bare et ja er et ja», fortsatte statsråden.

Spanias minister for sosiale rettigheter, Ione Belarra, har også skrevet om hendelsen på X.

«Vi tenker alle: Hvis de gjør dette foran hele Spania, hva vil de gjøre privat? Seksuell trakassering mot kvinner må ta slutt», het det i hennes meddelelse.

Luis Rubiales har skapt forargelse.

Umiddelbart etter kysset sa VM-helten Hermoso at hun ikke likte det. Senere ble det sendt ut en uttalelse fra Spanias Fotballforbund (RFEF) der Hermoso ga et litt annet inntrykk.

– Det var en helt spontan gjensidig gest som følge av den store gleden over å vinne et VM, sa hun der.

Mandag beklaget Rubiales episoden.

– Det er én ting jeg angrer på, og det er det som skjedde mellom meg og en spiller som jeg har et godt forhold til. Jeg har sannsynligvis gjort en feil der, sa han i en video.

Fotballpresidenten supplerte med å si at han kysset Hermoso på munnen «spontant» og «uten noen vond hensikt eller vond vilje» i det hele tatt.