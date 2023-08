ØNSKET I SAUDI-ARABIA: Liverpool-spiss Mohamed Salah.

Agenten kommenterer Salah-ryktene: − Han er forpliktet til Liverpool

Det saudiarabiske mediet Al-Riyadiah skriver at Al Ittihad skal ha kommet med gigantbud til Liverpool-spiller Mohamed Salah. Det virker lite aktuelt, ifølge egypterens agent.

– Dersom vi vurderte å forlate Liverpool i år, ville vi ikke ha fornyet kontrakten i fjor sommer. Mohamed er fortsatt forpliktet til Liverpool, skriver Ramy Abbas Issa på Twitter.

Det skjer etter at det saudiarabiske mediet Al-Riyadiah meldte at Al Ittihad hadde kommet med et giganttilbud til Liverpool-stjernen. Salah har fortsatt to år igjen av sin kontrakt med scouserne.

Ifølge Al-Riyadiah er Al Ittihad villig til å gi egypteren 180 millioner euro over to sesonger. Det tilsvarer to milliarder norske kroner. Samtidig kunne de tilby Liverpool 60 millioner pund, altså nesten 800 millioner kroner, i overgangssum for 31-åringen.

Al Ittihad har allerede hentet Fabinho fra Liverpool denne sommeren. I tillegg har de signert stjerner som Karim Benzema og N’Golo Kanté.

