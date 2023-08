Sander Berge i en treningskamp mot Derby forrige uke.

Romano: Premier League-rival nærmer seg enighet om Berge

Flere medier melder mandag at Sander Berge kan være på vei til Burnley.

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder at Burnley nærmer seg enighet med Sheffield United om en overgang for Sander Berge.

Mike McGrath i The Telegraph skriver på Twitter at det har vært diskusjoner om en overgang for Berge.

Berge har ett år igjen av kontrakten med Sheffield United, som er tilbake i Premier League denne sesongen.

Burnley trenes av tidligere Manchester City-kaptein Vincent Kompany. De er også nyopprykkede etter å ha vunnet Championship suverent forrige sesong.

Berges agent Morten Wivestad har ikke besvart VG henvendelse.

