Kommentar

Den snudde golfstrømmen: Sjel til salgs

SAUDI-DUO: Steven Gerrard er manager for Al-Ettifaq, som har sikret seg Jordan Henderson fra Liverpool.

Sjeikenes omprogrammering av sportsvaskemaskinen kan forandre internasjonal fotball for alltid.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvis noen hadde trodd at sportsvasking var et forbigående fenomen, har de siste ukene til de grader vist at det er feil.

Nå er det i stedet både skremmende og litt fascinerende å bivåne hvordan historien skrives på en helt ny måte i internasjonal fotball.

Fortsatt vet vi lite om de varige effektene av storsatsingen på å hente stjerner til Saudi-Arabia.

Les også Dortmund-topp advarer mot spillerstrøm til Saudi-Arabia: – Vil gjøre stor skade Overgangsaktiviteten blant saudiarabiske fotballklubber tiltar i styrke.

Det er ikke nødvendigvis så lett å bygge en merkevare som appellerer globalt. Markedet for å se fotballkamper på tv er allerede svært mettet, og i utgangspunktet er det vel få fotballfans som sitrer etter å følge med på en liga til.

Uansett er det er noe med summene som nå legges på bordet som underbygger at sjeikene virkelig mener alvor. Denne satsingen virker ikke å være et blaff, her skal strukturer forandres og makt forflyttes, koste hva det koste vil.

Og jo flere store navn som lar seg lokke av uvirkelige ukelønner, desto mer attraktivt vil produktet som skal selges nødvendigvis bli rent sportslig. Det er vanskelig å lukke øynene for at spillere som Fabinho, Firmino, Mahrez, Mendy og Benzema har latt seg lokke til oljestaten.

Men er flest mulig overbetalte fotballspillere nok til å bygge fanskarer rundt klubber som eies av et statlig investeringsfond? Eller stopper kongstanken ved pr-effekten det innebærer - og styrker det demonstrerer - ved at flere og flere store navn signerer for klubber i Saudi-Arabia?

Så langt har det vært mye negativ oppmerksomhet knyttet til golfstrømmen av fotballspillere, som har tiltatt i styrke etter at Cristiano Ronaldo signerte for Al Nassr. Overgangen til Jordan Henderson har naturlig nok vært en av de mest kontroversielle, gitt hvor tydelig den tidligere Liverpool-stjernen har vært om rettighetene til LHBT.

Det sier egentlig alt om hvordan sjelen er til salgs i internasjonal fotball at han går fra det verdibaserte standpunktet til et land der homofili er forbudt og det forsøkes å kamuflere hva han tidligere har frontet.

Men som med VM i fotball i Qatar og De olympiske leker i Kina, er det fare for at kritikken renner ut i sanden etter hvert, og at sportsvaskingens stamina står igjen som vinneren også på denne arenaen. Desto flere stjerner som ender med å skrive under for en Saudi-klubb, desto mer blir fenomenet trolig normalisert i folks øyne.

Kommer noen til å heve et øyenbryn to år fra nå? Fem? Ti?

Neppe.

Et annet spørsmål er hvilke arenaer klubber fra Saudi-Arabia vil inn på fremover. Ønsker de å bruke så mange fantasillioner på å bare slå seg frem på hjemmebane, eller vil vi få større strukturelle forandringer? Er det Saudi-penger som skyter fart i ideen om VM for klubblag i regi av Fifa? Vil Uefa la seg lokke av det i Champions League med åpning for gjesteopptreden, slik vi har sett i Eurovision?

Samtidig fortsetter den tradisjonelle vaskingen for fullt.

Eierne fra Abu Dhabi har til de grader lyktes med prosjektet sitt i Manchester City, i alle fall inntil det blir avklart hva etterforskningen for over 100 påståtte regelbrudd kan ende opp med.

I Newcastle har det som var et bunnlag da det statlige saudiarabiske investeringsfondet overtok, nå klart å kvalifisere seg for Champions League neste sesong. I Frankrike sprøytes stadig mer oljepenger inn i PSG, og vi venter i spenning på om også Manchester United får eierskap fra regionen.

Bare tiden kan vise oss akkurat hvor store Saudi-Arabia blir i fotballens verden. Men det er ingen tvil om at sentrifugen kommer til å sette spor.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post