Kommentar

Brasil-festen: En duft av noe veldig stort

FULL FEST: Neymar (til høyre) har scoret på straffe og feirer med fra venstre Vinicius Junior, Raphinha og Lucas Paqueta.

DOHA (VG) (Brasil – Sør-Korea 4–1) De er under 180 centimeter, men store nok til å kunne vinne VM.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Brasil er i kvartfinalen etter en halvtime med oppvisningsfotball, men det var ikke all verdens feiring av 4–1 over Sør-Korea.

Der rivalen Argentina to dager tidligere tok helt av etter 2–1 over Australia, var brasilianerne langt mer behersket.

De er jo ikke i VM for å gå til kvartfinalen.

De er i VM får å utføre en slags forpliktelse, et løfte. Er du brasiliansk fotballstjerne skal du vinne VM.

Folket krever at de kommer hjem med sin hexa – sitt sjette VM-gull, litt som Norge forventer gull i ski-VM, bare at denne bestillingen er veldig mye større, og de fikk også en fersk påminnelse om hva som gjelder fra den aller største.

Tre timer før kampen kom det en melding fra twitterkontoen til kreftsyke Pelé, med et bilde av ham som ung gutt:

«I 1958 gikk jeg i gatene og tenkte på at jeg skulle oppfylle løftet til min far. Jeg vet at i dag har mange gitt lignende løfter og også jakter sin første Copa do Mundo», skrev den største brasse-legenden.

Samme år dro 17 år gamle Pelé til Sverige og ledet Brasil til sin og landets første av tre VM-titler.

Nå er det 20 år siden Brasil vant for femte gang. Det er for lenge å vente, landet er utålmodig og Pelé lovet å følge møtet med Sør-Korea fra sykesengen.

1 / 2 Brasilianske fans hedret Pelé. De brasilianske spillerne hedret også Pelé. forrige neste fullskjerm Brasilianske fans hedret Pelé.

Der var de gulkledde i overlegent flertall på tribunen, og Pelé ble hyllet med et «Get well soon»-banner, som tyder på at det ikke bare var brasilianere som sto der . . .

Kun noen spredte sambatrommer hørtes før det etter fem minutter plutselig begynte å buldre fra de 974 containerne som er brukt som legoklosser for å sette sammen dette stadionet. Det var som om publikum ga beskjed om at «vi er her – vi forventer at det skjer noe».

Et drøyt minutt senere braket det løs: Raphinha på 1,76 vred seg løs på høyrekanten, innlegget endte hos like høye Vinicius jr. på motsatt side. Iskald ventet han ut keeper og plasserte inn ledermålet.

«Perninhas rapidas» hadde presentert seg. Mer om det snart.

Festen var i gang, Neymar var tilbake etter skade og dyttet arrogant inn 2-0 fra straffemerket.

«De kunne vel gitt oss 20 minutter», sukket min sidemann på tribunen, på vegne av Sør-Korea.

Paik Seung-ho ga litt jubel for Sør-Korea med dette skuddet.

Men sørkoreanerne fikk lite, bortsett æren av å presse Brasil-keeper Alisson til å gjøre sine første redninger i dette mesterskapet, et par av dem praktfulle, og da Paik Seung-ho fikk fulltreff var selv Liverpool-keeperen sjanseløs.

Men da var det kjørt for lenge siden. Richarlison avsluttet et lekkert klikk-klakk-angrep til 3-0 og selv landslagssjef Tite var med på dansen. Lucas Paqueta hamret inn 4-0 etter et lekkert Vinicius-forarbeid, Brasil kunne allere begynne å tenke på kvartfinalen mot Kroatia.

Fortsatt er ikke Brasil blitt testet skikkelig, og vi vet ikke helt hvordan de vil stå imot de beste lagene, særlig på kantene i forsvaret. Men vi vet at det går unna fremover på banen og da er vi tilbake på Perninhas rapidas – små, kjappe bein – navnet landslagssjefen har gitt sine nye unge stjerner, Vini jr. og Raphinha på 1,76, Martinelli på 1,78, Rodrygo på 1,74 og Antony på 1,72.

Men det er Neymar, bare 1,75 han også, som er sjefen, det er han alt sirkler rundt, og med ham skadefri skal det bli kinkig å stoppe denne gjengen. De nye unge har tilført noe lekent og brasiliansk, noe å bli fotball-glad i, og kanskje kan man etter hvert kjenne eimen av de elskede årgangene fra 1970 og 1982.

Dette er i hvert fall den mest spennende brasilianske utgaven siden 2006. Det laget så ut som en verdensmester, drevet frem av Kaká, Ronaldinho og Ronaldo, men ikke visste de at de skulle støte på Zinedine Zidanes aller beste kamp i kvartfinalen.

2010-laget rotet det til i 2. omgang i kvartfinalen mot Nederland, så kom Neymar, så kom VM på hjemmebane, så ble Neymar skadet og Brasil ydmyket av Tyskland som knapt noe annet lag har blitt i idrettshistorien.

I QATAR: Trond Johannessen

Nå er det et nytt lag, en ny trener og et nytt VM-gull å jakte. Det ble bare kvartfinale i Russland for fire år siden, det er kvartfinale nå og ting begynner å peke mot en gigantisk semifinale mot Messis Argentina.

Sambatrommene stilner, brasilianerne er ferdig med å juble og 974-stadion er historie. 370 dager etter åpningen skal legoklassene pakkes sammen.

Brasilianerne venter med å pakke. De har tre kamper igjen.

De har et løfte å oppfylle.