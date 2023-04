Arsenal-manager Mikel Arteta sier det ikke er rom for feilskjær i ligainnspurten.

Arsenal-sjefen om tittelracet: − Trenger flaks

Det går mot et nervedrama i kampen om Premier League-pokalen. Mikel Arteta erkjenner at Arsenal må ha hellet med seg for å slå rutinerte Manchester City.

London-laget er ubeseiret på sine åtte siste ligakamper og har vunnet sju av dem, men likevel lurer City seks poeng bak og med én kamp mindre spilt.

26. april møtes rivalene i Manchester til det mange omtaler som en «seriefinale».

– Du trenger flaks på riktig tidspunkt. Det hellet, og hvor det kommer fra, kommer til å bli veldig viktig. Noen ganger handler sport om centimeter, og de må gå din vei, sier Arteta før Arsenals bortekamp mot nedrykkstruede West Ham søndag.

Med unntak av noen få runder har laget hans toppet Premier League-tabellen hele veien hittil i sesongen. Arsenal-fansen drømmer om å kunne feire klubbens første ligatittel siden 2004.

– Vi er der vi er, og det er vi fornøyde med. Nå må vi fullføre jobben. For å gjøre det, må vi kreve litt mer av hverandre, understreker Arteta.

I City-leiren er man klar over at hver eneste kamp framover må vinnes.

– Alle vet at hvis vi taper kamper, så taper vi samtidig turneringer. Sånn blir det også lørdag (mot Leicester). Ryker vi der, blir vi ikke mestere. Vinner vi kampen, er vi fortsatt med, sa City-manager Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Manchester City har vunnet fire av de fem siste ligatitlene.

