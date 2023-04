MISFORNØYD: Erik ten Hag kommer med en klar beskjed etter den grusomme forestillingen mot Newcastle.

Manchester United-sjefen kritisk etter Newcastle-fadesen: − Veldig dårlig

MANCHESTER (VG) Manchester United har kun vunnet tre av de ni siste ligakampene. Likevel er ikke Erik ten Hag (53) bekymret.

– Vi spilte 60 minutter med ti mann mot Southampton, vi slo Fulham. Vi slo Newcastle i Carabao Cup, så det er ingen bekymringer, sier United-manager Erik ten Hag på tirsdagens pressekonferanse, dagen før møtet med Brentford.

Men til tross for at solen for en gangs skyld stråler og uteserveringene virkelig har våknet til liv i Manchester, er det langt ifra bare blå himmel over Manchester Uniteds sportslige resultater.

Helgens tap for Newcastle ble omtalt som «uakseptabelt», og venstrebacken Luke Shaw, som tirsdag signerte en ny kontrakt med klubben til 2027, røpet at spillerne tok en prat i garderoben etter kampen – uten støtteapparatet til stede.

– Vi hadde en veldig dårlig prestasjon. Motstanderen ville vinne mer enn oss. De var piggere. Man kan se det på duellene. Vi vant bare 16 av 61 dueller offensivt og i forsvar vant motstanderen 48 av 78 dueller. Da vinner man ikke kampen, sier ten Hag på tirsdagens pressekonferanse.

Spesielt på bortebane har Manchester United slitt under Erik ten Hag:

Samtidig kunne manageren dele en gladnyhet. For samtidig som den utviste midtbanekrigeren Casemiro soner sin siste kamp i onsdagens møte med Brentford, er Christian Eriksen også på vei tilbake.

– Han er ikke klar til kampen i morgen, men han er tilbake på banen. Han er tilbake på trening med laget i dag, så får vi se hvor raskt han blir bedre, sier ten Hag om dansken, som har vært ute med skade siden januar.

Manchester United har fortsatt godt grep på fjerdeplassen i ligaen. De er à poeng med Tottenham, men har to kamper til gode etter at Spurs mistet seieren borte mot Everton mandag:

Ligacuptriumfen mot Newcastle var imidlertid Manchester Uniteds første trofé siden 2017, og de er fremdeles med i både FA-cupen og Europa League (begge kvartfinaler).

– Det blir vel en kamp mellom Newcastle, Manchester United og Tottenham, med Brighton som en utfordrer. De har jo to kamper til gode på Tottenham. Liverpool tror jeg skal slite, da må nok de vinne 10 av 11 kamper, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland til VG om topp fire-kampen.

Manchester United tar imot Brentford på Old Trafford onsdag kveld.

