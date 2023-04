BLIR PAPPA: Neymar får barn i

Neymar og Bruna Biancardi venter barn

PSG-stjernen Neymar (31) venter barn med modellkjæresten Bruna Biancardi (28).

De to deler gladnyeten på Instagram og skriver der at de «drømmer om livet ditt, planlegger for når du kommer og vet at du vil gjøre dagene våre mye lykkeligere. Du kommer inn i en nydelig familie med en bror, besteforeldre, onkler og taner som allerede elsker deg veldig høyt».

De to skal ifølge flere medier ha datet siden 2021, men gjorde det offisielt først i 2022. Den brasilianske fotballstjernen har fra før et barn - Davi Lucca (11) - med influenser Carolina Dantas.

