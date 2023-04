Strømsgodset sliter med et stort coronautbrudd i troppen. Det er ikke kjent hvilke spillere det gjelder. Foto: Annika Byrde / NTB

Ny Godset-spiller testet positivt for corona

Strømsgodset sliter med et stort coronautbrudd i troppen. Mandag formiddag ble en spiller sendt hjem fra trening med positiv test.

Det melder Drammens Tidende. Mandag formiddag møttes en gruppe Godset-spillere på trening, der det ble gjennomført tester før start.

Det ble da avdekket ytterligere ett tilfelle, bekrefter hovedtrener Jørgen Isnes overfor avisen.

Daglig leder i Strømsgodset, Magne J. Nilsen, opplyser til VG mandag formiddag at 13 spillere er klarert for dagens trening, men at to av disse kun er med på deler av treningsøkten.

Lørdag kveld bekreftet Strømsgodset at de hadde fått ti coronatilfeller i troppen under to døgn før sesongstarten i Eliteserien mot Lillestrøm. Etter dialog med Norges Fotballforbund (NFF), ble kampen utsatt.

Oppgjøret mellom Lillestrøm og Strømsgodset, som skulle hatt avspark 2. påskedag klokken 17, har foreløpig ikke fått en ny kampdato.

