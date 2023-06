En kort spasertur unna leiligheten han disponerer i Trondheim, finner Kjetil Rekdal seg et rolig hjørne på Egon. Over en burger og cola evaluerer han sesongen så langt.

Rekdal åpner opp om presset: − Sover dårligere og våkner om natta

SOLSIDEN (VG) Det var kampen han måtte vinne. Etter seieren mot HamKam feiret Kjetil Rekdal (54) med burger og cola.

Kortversjonen Kjetil Rekdal, trener for Rosenborg, feiret seieren mot HamKam med burger og cola.

Den rutinerte RBK-treneren erkjenner at den siste tiden har vært svært utfordrende.

Rekdal har bedt familien holde seg unna media grunnet presset rundt RBK og svake resultater.

Han sier at RBK på ingen måte er friskmeldt, men ser utvikling i det offensive spillet.

Rekdal kommenterer kritikken mot klubben og mener ting blir «beskrevet som annerledes enn de er». Vis mer

– Jeg tar den største colaen du har.

Barlinja på Solsiden i Trondheim sentrum er fylt av unge, festglade mennesker.

Kjetil Rekdal er ikke her for å feste. Til det har sesongstarten vært for svak.

Derfor setter han seg heller ned med VG i et rolig hjørne på Egon. Over en burger og dobbel pommes frites oppsummerer vi en sesongstart som virkelig har fått testet Kjetil Rekdal som menneske.

– Jeg kjenner mange som jeg spilte sammen med som innrømmer at de var på nippet til bukke under i løpet av karrieren, sier Rekdal.

Han peker på presset han og andre fotballspillere og -trenere opplever med jevne mellomrom. Etter kampen mot HamKam kampen mot HamKamRBK vant 4-0 og tok med det kun sin tredje seier for sesongen. innrømmet den rutinerte RBK-treneren at den siste tiden hadde «vært helt jævlig».

Ber familien holde seg unna media

De svake resultatene har ført til mye trykk fra både supportere og media.

– Du lærer deg teknikker, sier Rekdal, og tar en slurk cola – den vanlige typen med sukker. Sukkerfri brus drikker han ikke.

– Jeg snakker med folk som kan fotball. Så jeg får gode diskusjoner. Jeg leser ikke Twitter. Jeg har jobbet litt i media og det tror jeg kommer til nytte nå. Du må lage en murvegg rundt deg selv. Du sover dårligere, våkner på natta og tenker på det ene og andre. Du får dårligere matlyst og kan bli litt paranoid innimellom. «Hva er det som skjer? Hvorfor skjer dette? Er det fortjent?». Du bruker ufattelig mye tid på det, sier Rekdal.

RBKs sesongstart har ikke vært like velsmakende som et godt burgermåltid for Rekdal.

Han har bedt familien om å holde seg unna media.

– Jeg har sagt «ikke les». For de skjønner ikke alltid sammenhengen. Det er jo fotball vi driver med, sier treneren.

Han er tydelig på at sesongens resultater ikke har vært bra nok og at han ser ingen grunn til å feire til tross for en enkelt seier. RBK er på ingen måte friskmeldt.

Samtidig synes Rekdal at han ser utvikling i det offensive spillet. At RBK nå skaper sju-åtte sjanser der de tidlig i sesongen skapte kanskje en eller to.

Rekdal om kritikerne

Før møtet med HamKam hadde den tidligere storheten ni poeng på ni kamper. Da kommer reaksjonene.

– Har selv du blitt overrasket over presset som kommer med jobben?

– Ikke nødvendigvis presset, men det kontinuerlige forsøket på å beskrive ting annerledes enn de er. Vi som sitter internt vet hva vi driver med, men så blir det fastslått fra andre steder at «sånn er det». Det er jævla frustrerende. Det er ingen av oss som synes det er urettferdig å bli kritisert. Langt ifra.

Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård har vært under hardt press.

– Hva er det som beskrives annerledes enn det de egentlig er?

– At vi er planløse, famler i blinde, at vi prater ned realitetene. Jeg tror folk har glemt at vi kom til en klubb på vei nedover, sier Rekdal.

– Men du påpeker selv at poengfangsten har vært for dårlig. Da er det vel naturlig at det kommer kritikk mot deg som trener?

– Det er ikke det det handler om. Det handler om hvordan det blir fremstilt. Hvis du kritiserer prestasjon, så er det fint. Men du trenger ikke kritisere kompetanse og lage narrativ om at «de vil ikke eller dette kan de ikke». Det er å dra det for langt.

Tar selvkritikk

Han kaller det «den brutale realiteten» at de etter fjorårets opptur måtte bygge på nytt igjen når toppscorer Casper Tengstedt ble solgt, det samme ble Stefano Vecchia. Victor Jensen fra Ajax lyktes de heller ikke å forlenge med.

Samtidig har de hentet spillere for summer som det kun er Bodø/Glimt og Molde som har hatt mulighet til å overgå denne vinteren.

– Vi har et veldig godt sportslig budsjett. Men når du lar spillere som allerede har brutt gjennom erstattes med spillere som kommer nedenfra og skal ta nivået, da får du ei luftlomme. Det er helt logisk, det. At vi traff så bra som vi gjorde på Casper kunne ingen se for seg, men han er jo kjøpt på samme tankegangen som i fjor, sier Rekdal, og peker på spillere som Jayden Nelson, Agon Sadiku, Oscar Aga, Santeri Väänänen og Isak Thorvaldsson som spillere med potensial.

På spørsmål om det er noe han vil ta selvkritikk på fra sesongstarten, så svarer han slik:

– Jeg trodde vi skulle være lengre fremme. Kanskje var det litt naivt. Vi visste at vi mistet mye kvalitet og at vi trodde på en vinter skulle få det til. Vi bommet nok litt på tiden, sier Rekdal.

– Har du fryktet for jobben din i løpet av de siste ukene?

– Nei. Men jeg kjenner mekanismene i fotballen. Det er ingen trenere som kan tape i evig tid, sier 53-åringen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post