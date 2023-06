RADARPAR: Lionel Messi og Xavi (t.h.) spilte sammen i Barcelona i elleve sesonger.

Xavi om Lionel Messis fremtid: − Dørene er vidåpne

Lørdag spiller Lionel Messi sin siste kamp for PSG. Fremtiden til den argentinske magikeren er ikke bestemt, men Barcelona-trener Xavi ønsker sin tidligere lagkamerat velkommen tilbake.

I et stort intervju med den spanske avisen, Mundo Deportivo, sier Xavi at Messi til uken skal bestemme seg for hvor han spiller neste sesong.

Torsdag bekreftet PSG-trener Christophe Galtier at 35-åringens siste kamp for klubben blir sesongavslutningen mot Clermont Feet lørdag.

Mange har spekulert i fremtiden til Messi, og tilbud fra både Al-Hilal i Saudi-Arabia og MLS-klubben Inter Miami ligger på bordet – skal man tro ulike kilder. Sistnevnte skal ha vært i samtaler med Messi i lang tid.

En tredje mulighet er en retur til Barcelona.

– For meg er det ingen tvil. Hvis Leo bestemmer seg for å komme, er dørene vidåpne, sier Barcelona-sjef Xavi.

VERDENS BESTE: Lionel Messi vant «Gullballen», eller Ballon d’or, prisen for verdens beste fotballspiller, syv ganger i perioden som Barcelona-spiller.

Han og «Leo» spilte elleve sesonger sammen i den katalanske klubben.

– Jeg vet at det vil hjelpe oss hvis han kommer. Neste uke vil han ta en beslutning, men vi må la ham få litt fred. Akkurat nå er det 200 hypoteser.

– Han har fortjent all rett i verden til å bestemme hvor han vil avslutte karrieren. Jeg tror han har ferdighetene til å fortsette på et høyt nivå. Og hvis han kommer til Barcelona, ønsker flertallet av Barca-fansen, og spesielt treneren, ham hjertelig velkommen, sier Xavi i intervjuet.

Daily Mail skriver at Messi skal ønske seg en retur til Barcelona, men at klubbens økonomi fremdeles kan sette en stopper for Messi-fotball på Camp Nou. Camp Nou.Barcelonas hjemmestadion.

TÅREVÅTT: Det ble tårevått da Lionel Messi forlot Barcelona i 2021.

Argentineren forlot Barcelona i 2021 etter 17 sesonger på grunn av La Ligas strenge finansielle regler. De samme reglene, ligaens økonomiske Fair Play-regler, gjør at klubben må få grønt lys fra La Liga før de kan gjennomføre en overgang.

Fredag kveld ble det klart at Sergio Ramos, som gikk til PSG samtidig som Messi, også forlater Paris-klubben etter sesongen.