TIL ANDERMATT: Alfie Haaland (høyre) er far til superstjernen Erling Braut Haaland (venstre). I begynnelsen av mai meldte førstnevnte flytting til den sveitsiske alpelandsbyen Andermatt.

Alfie Haaland kritiseres etter Sveits-flytting – Trygve Hegnar kaller kritikken «kvalmende»

MANCHESTER (VG) Alfie Haaland høster kritikk etter å ha meldt flytting til Sveits, men får tydelig støtte fra Finansavisens redaktør Trygve Hegnar.

Kortversjonen Alfie Haaland, faren til fotballstjernen Erling Braut Haaland, kritiseres etter å ha meldt flytting fra Bryne til Sveits.

Kritikken kommer fra blant annet Arbeiderpartiets Agnes Nærland Viljugrein, som mener Haaland trekker stigen opp etter seg og unndrar seg fellesskapets ansvar.

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar mener kritikken er kvalmende og påpeker at Haaland har betalt mye skatt til Norge i løpet av sine 50 år.

Viljugrein hevder at flyttingen til Sveits bidrar til et større økonomisk problem i verdenssammenheng.

Alfie Haaland har hele veien vært en nære rådgiver og støttespiller for sønnen, Erling Braut Haaland, som tjener over en halv milliard kroner i året. Vis mer

«Det er nonsens nonsenstullball. Alfie Haaland er 50 år, og det er da veldig lenge siden han spilte fotball i Norge. At han først flytter fra Norge nå, er et under.» skriver Hegnar i sin leder i Finansavisen mandag 5. juni.

Han viser til at Alfie Haaland, som er faren til fotballstjernen Erling Braut Haaland, høster kritikk blant andre fra Arbeiderpartiets Agnes Nærland Viljugrein etter å ha meldt flytting fra Bryne til Sveits. Hun er 1. vararepresentant til Stortinget.

Flyttingen ble registrert i begynnelsen av mai, men først fortalt av Dagbladet sist fredag. Alfie Haaland er den siste i en lang rekke nordmenn med formue som melder flytting til Sveits. Det lavere skattenivået er blant faktorene som tiltrekker seg dem med kapital.

Årsaken for kritikken er at Haaland nå vil slutte å betale skatt til hjemkommunen, og tar med seg formuen til Sveits. Dermed trekker han stigen opp etter seg og bygger ned fellesskapet han selv var avhengig av, skriver Viljugrein i en Aftenposten-kronikk lørdag.

1 / 2 «UMUSIKALSK»: Slik beskrives Alfie Haalands flyttemelding til Sveits av Arbeiderparti-politikeren Agnes Nærland Viljugrein. forrige neste fullskjerm «UMUSIKALSK»: Slik beskrives Alfie Haalands flyttemelding til Sveits av Arbeiderparti-politikeren Agnes Nærland Viljugrein.

– Jeg mener de bør reflektere over at det ikke kommer av seg å selv å drive med idrett. Å bli god og profesjonell, og tjene så mye som de har gjort, kommer ikke gratis. Det kommer av anlegg og utstyr som følge av frivillighet, dugnad og fellesskapets penger, utdyper Viljugrein.

«Angrepet på Haaland-familien er kvalmende», kontrer Hegnar, og hevder på sin side at Alfie Haaland har betalt mye skatt til Norge i løpet av sitt 50 år gamle liv.

«De skylder ikke idrettsbevegelsen ett øre», skriver han om Haaland-familien.

Grafen under viser Alfie Haalands skattbare inntekt og skatt til Norge siden 2017. I 2021 står han oppført med 2.170.861 kroner i betalt skatt.

VG har sendt forespørsel til Haaland senior om en kommentar. Den er ikke besvart.

VG har vært i kontakt med Hegnar mandag formiddag, men han ønsker ikke utdype utover det som står i lederartikkelen. Han har flere ganger uttalt seg kritisk om formuesskatten i Norge.

Og formue, det blir det mer av for Haaland-familien. E24 skrev lørdag at jærbuen kan bli Norges rikeste idrettsprofil. Ifølge Forbes har nordmannen en årsinntekt på 570 millioner kroner. Kapital har tidligere beregnet at han blir Norges første fotballmilliardær.

«Når nå Alfie Haaland, i moden alder, flytter fra Norge, så har det selvfølgelig en skattemessig side, men han har bidratt tilbake, og det er sludder å snakke om at han trekker stigen opp etter seg.», skriver Hegnar i sin leder.

Pappa Alfie har hele veien vært sønnens nære rådgiver og støttespiller.

– Når du har tjent så mye på bakgrunn av fellesskapet, og sier takk og farvel til Norge for å flytte til Sveits, sier du også at du ikke ønsker å bidra til dette fellesskapet, sier Viljugrein.

Arbeiderparti-politikeren, som i sin kronikk opplyser at hun har hatt et seks ukers praktikantopphold i Tax Justice Norge i forbindelse med utdannelsen, mener det handler om mer enn bare å betale mindre skatt.

Hun trekker frem at Sveits også scorer høyt på finansielt hemmelighold hos blant andre Financial Secrecy Index.

– Å flytte dit bidrar også til et stort økonomisk problem i verdenssammenheng. Det mener jeg også er en del av det moralske perspektivet, påpeker hun.

Hun har fått med seg Hegnars kritikk i mandagens leder, og mener han kunne valgt en mer saklig metode og stil i sitt forsvar av Haaland-familien.

– Når det er sagt, er det ikke noe sjokk at Finansavisen forsvarer interessene til Norges rikeste, sier Agnes Nærland Viljugrein.