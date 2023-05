Et stort, grønt merke ble synlig i ansiktet til Mykhailo Mudryk på Emirates stadion tirsdag.

21-åring arrestert etter å ha pekt på Mudryk med laser

En 21 år gammel mann har blitt arrestert etter å ha brukt en laser for å prøve å blende Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk under 1-3-tapet mot Arsenal tirsdag.

Det skriver Metropolitan-politiet i en uttalelse, gjengitt av The Athletic.

«En 21 år gammel mann ble arrestert på Emirates Stadium under kampen mellom Arsenal og Chelsea 2. mai, mistenkt for lovbrudd. Han er varetektsfengslet», heter det i uttalelsen.

Det engelske fotballforbundet (FA) har også uttalt at de undersøker hendelsen.

Mudryk kom inn som innbytter etter 72 minutter til øredøvende buing da Chelsea møtte Arsenal tirsdag kveld. Ukraineren ble også blendet av et grønt laserlys som ble pekt i ansiktet hans.

– En arrestasjon har blitt foretatt etter bruk av laser under gårsdagens kamp. Denne oppførselen er farlig og totalt uakseptabel, og vi vil støtte politiet fullt ut med deres henvendelser og iverksette tiltak der det er hensiktsmessig, uttalte et talsperson for Arsenal.

