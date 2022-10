HAR FÅTT ENKEL GRUPPE: VM-gruppene klare, for Ada Hegerberg og det norske damelandslaget i fotball.

Norge med drømmetrekning til VM-sluttspillet: − Kunne nesten ikke blitt bedre

Norges gruppe under VM-sluttspillet 2023 er klar. Norge unngikk alle de beste lagene i verden og møter vertsnasjon New Zealand, Sveits og VM-debutant Filippinene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En kjempegruppe for Norge. Det kunne nesten ikke blitt bedre, uttalte NRK-kommentator Christian Nilssen da gruppen var komplett.

Viktigst av alt for landslagssjef Hege Riise var nok at andreseedede Norge unngikk verdens beste fotballnasjoner- og stormakter som Spania, USA, England, Frankrike, Sverige og Tyskland fra gruppen med førsteseedede lag.

I stedet møter Norge arrangørlandet og nummer 22 på FIFA-rankingen, New Zealand, fra den første potten med lag. Dermed får Norge åpningskampen i mesterskapet.

Det ble også klart at Sveits og Filippinene, rangert som nummer 21 og 53 i verden, kompletterer Norges gruppe.

Slik blir resten av gruppespillet:

Gruppe A: New Zealand, Norge, Sveits, Filippinene.

Gruppe B: Australia, Canada, Irland, Nigeria.

Gruppe C: Spania, Japan, Costa Rica, Zambia.

Gruppe D: England, Kina, Danmark og vinner av play off-sluttspillets gruppe B som blir Senegal, Haiti eller Chile (se faktaboks).

Gruppe E: USA, Nederland, Vietnam, vinner av play off-sluttspillets gruppe A som blir Kamerun, Thailand eller Portugal (se faktaboks).

Gruppe F: Frankrike, Brasil, Jamaica og vinner av play off-sluttspillets gruppe C som blir Taiwan, Paraguay, Papua Ny-Guinea eller Panama (se faktaboks).

Gruppe G: Sverige, Italia, Argentina, Sør-Afrika.

Gruppe H: Tyskland, Sør-Korea, Colombia, Marokko.

VG utvider saken.

KAN SMILE ETTER TREKNING: Landslagssjef Hege Riise, her like før trekningen av gruppespillet til neste års VM.

VM i Australia og New Zealand er første anledning for Norge til å slå tilbake etter et begredelig EM i England sist sommer.

Det holdt ikke til avansement med seier over «amatørene» fra Nord-Irland da Østerrike ble for sterke i tillegg til et stortap mot England.

Det endte med trenerbytte der Hege Riise kom inn som ny landslagssjef. I VM-kvalifiseringen har hun ledet Norge i de siste kampene og sørget for at laget kvalifiserte seg til neste års sluttspill. Med bare to baklengs, én uavgjort og ni seire på ti kamper.