Cupen trenger å leve. Ikke bare å overleve.

Molde jubler over å ha slått Bodø/Glimt i cupfinalen, en turnering som ikke er så praktisk lett å forene med europeiske ambisjoner.

Det er supert med engasjement for å la cupen overleve, men vi må også gjøre noe med at den tradisjonsrike turneringen har fått stadig lavere puls.

Jeg glemmer aldri Per Egil Ahlsens frispark i 1984, Ola By Rises svarte søndag i 1991 eller naboslaget mellom Aalesund og Molde i 2009. Spenningen rundt hvilke klubbfarger som skulle sette hovedstaden på hodet en novemberhelg, var like stor hvert år gjennom oppveksten. Nå er det etterlatte inntrykket at viraken er betydelig redusert.

Spør du meg om hvor mange minner jeg har fra cupfinalene det siste tiåret eller så, er dessverre historieboken betydelig tynnere. Og trolig er jeg ikke alene akkurat der.

Noe har skjedd med cupens status, og utviklingen har ikke vært til det positive. Som så ofte er det sikkert mulig å skylde på mediene og redaksjonelle prioriteringer, men det er også noe rundt forvaltningen av produktet som har falmet med årene.

Nå er det både prisverdig og interessant å se følelsene som vekkes til live, etter at det ble kjent at nedleggelse av den tradisjonsrike turneringen er blant alternativene Norges Fotballforbund utreder.

Men er det strengt tatt symptomatisk at det først er når eksistensen er truet at cupen blir en skikkelig snakkis igjen?

Tenk deg om og vær helt ærlig med deg selv; om du ser bort fra ditt eget favorittlag, når var du sist skikkelig opptatt av turneringen? Når diskuterte dere en cupkamp i lunsjen?

Tradisjon er viktig i fotball, og NM er først og fremst breddens turneringsformat. Sjarmen ligger i askeladdenes mulighet mot de store. Den sjansen er det viktig at de små fortsatt får, og heller ikke i NFF er det nok mange som ønsker at cupen skal bli historie.

Det er stor forskjell på å utrede alternativer og å konkludere med noe, og ikke i min villeste fantasi kan jeg forestille meg at forbundet lander på å sette sluttstrek.

Men når kampen om å la cupen forbli er vunnet, starter det som faktisk er vel så viktig. Arbeidet med å la dette formatet få nok liv igjen.

Livlig blir cupen bare om den brukes, om billetter kjøpes, om et engasjement på Twitter også gjenskapes på tribunene landet rundt.

Det er en fare for å havne i «nærbutikk-fellen». Du vet, det konseptet som folk synes er sjarmerende og er glad for at finnes, samtidig som de parkerer komfortabelt på storsenteret når de faktisk skal handle noe.

Her ligger nok en vesentlig del av cupens problem – den stadig skjerpende konkurransen om folks tid.

Sofaen, tidsklemma og den nye Netflix-serien kan fort være mer fristende en et par timer på sidelinjen. Men vel så avgjørende er nok kannibaliseringen innad i fotballen.

Alle aktører vil ha mer og mer, og tilgjengeligheten av all verdens toppkamper rett inn i stuen din er en helt annen enn da Erik Thorstvedt strakte seg forgjeves etter Ahlsens suser.

I tillegg fører jo presset fra alle kanter også til at kalenderen er blitt en kjempeutfordring, og NFF har en nærmest umulig oppgave med å skulle ivareta alle hensyn.

Det er ingen enkel fasit her, men trolig er en av konklusjonene at de beste klubbene må tåle noe tettere kampprogram for å få totalen til å gå opp.

Den totalen bør fortsatt inneholde et turneringsformat med røtter tilbake til 1902. Men tradisjon i seg selv er ikke nok i det lange løp.

Det er derfor opp til alle med hjerte for norsk fotball å bidra til å gjøre cupen tilstrekkelig interessant i årene som kommer.