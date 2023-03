Kommentar

Sjansen til sluttspill er bedre enn noen gang

SPENT: Landslagssjef Ståle Solbakken før møtet med Georgia i Batumi.

Det har lenge hvilt en slags forbannelse over det norske herrelandslaget i fotball. Ingen nasjon har vært så nær et sluttspill så mange ganger - uten å komme med.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norge har fantastisk mange gode idrettsutøvere, i golf, tennis og sjakk, i håndball og friidrett, i alpint, skiskyting, hopp og langrenn - og sikkert flere idretter også.

Og vi har gode fotballspillere, to av de beste i Premier League og flere andre som gjør seg bemerket i store ligaer.

Men jeg tror likevel det ville betydd enormt, for nasjonen Norge, å få et herrelandslag i fotball til et sluttspill. Det er nå så lenge siden at generasjonen som nå nærmer seg 30 år ikke aner hvordan det er, se sine egne i samme turnering som verdens beste fotballnasjoner som Argentina, Brasil, Italia, England, Tyskland, Spania og Frankrike. De har kun hørt foreldrene fortelle om Rekdals straffespark mot Brasil i 1998 eller Iversens heading mot Spania i 2000.

De fleste av mine kollegaer har aldri fått anledning til å følge Norge i et fotballmesterskap for herrer.

Selv har jeg vært blant de heldige, jeg var på Norges første VM siden 2. verdenskrig, i USA i 1994, var der da Norge slo Brasil i 1998 - og på Norges hittil (!) eneste EM i 2000. Det er herlige opplevelser, noe som gjør deg ekstra stolt (i hvert fall til en viss grad).

Siden 2000 har norske landslagssjefer og spillere prøvd 11 ganger - uten å lykkes - mens Sverige har deltatt i åtte sluttspill, Danmark sju sluttspill, Island har deltatt to ganger - og Finland én gang.

Spørsmålet blir om det endelig skal lykkes, på forsøk nummer 12 siden EM-sluttspillet i 2000. Som utgangspunkt skal dette være blant de «enklere» kvalifiseringene: To lag går direkte til EM, og kun en av motstanderne er definitivt bedre enn Norge.

Slik har Norges innsats vært siden EM 2000:

* Kvalik til VM 2002: Nummer fire - totalt mislykket.

* Kvalik til EM 2004: Nummer to - røk i play-off.

* Kvalik til VM 2006: Nummer to - røk i play-off.

* Kvalik til EM 2008: Nummer tre - de to beste direkte videre.

* Kvalik til VM 2010: Nummer to - men svakeste toer, ingen play-off.

* Kvalik til EM 2012: Nummer tre - nummer to til play-off.

* Kvalik til VM 2014: Nummer fire. Sjanseløse.

* Kvalik til EM 2016: Nummer tre - røk i play-off.

* Kvalik til VM 2018: Nummer fire. Sjanseløse.

* Kvalik til EM 2020: Nummer tre - play-off via Nations League. Røk ut.

* Kvalik til VM 2022: Nummer tre - ganske sjanseløse.

De tre gangene Norge er blitt nummer to i sin pulje, de gangene har ikke toeren gått direkte til mesterskap. Det gjør det laget som blir nummer to nå - noe som selvsagt øker Norges sjanser.

Et ikke-umulig scenario er følgende:

* Spania vinner alle sine kamper.

* Kypros taper alle sine kamper.

Hvis det skjer, så blir det internkampene mellom Skottland, Georgia og Norge som vil avgjøre. Og da vil selvsagt seier hjemme og uavgjort borte mot Skottland og Georgia føre Norge til EM 2024.

Det er sjelden noe går så skjematisk, selvsagt, Spania kan tape et par poeng på bortebane, og Kyrpos kan selvsagt kapre et poeng hjemme. Men i stor grad tror jeg den interne kampen mellom Skottland (rangert som nummer 42 ved utgangen av 2022), Norge (rangert som nummer 43) og Georgia (rangert som nummer 78) kjempe om andreplassen i puljen - som gir direkteplass til EM 2024.

Georgia har stadig blitt bedre de siste ni sesongene, og må regnes med her. Men helt ærlig så kan vi bli litt skuffet opp Georgia kommer foran Norge i kampen om å nå EM 2024.

Jeg tror det blir en meget jevn kamp mellom Norge og Skottland, og at spenningen vil holde seg helt til møtet på Hampden Park i Glasgow 19. november.

Racet starter tirsdag kveld i Batumi, Georgia.

Avspark 18:00.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.