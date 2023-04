VG-lupen: Får ikke krisehjelp i år

Når du ikke vinner på dine 15 siste seriekamper, da fortjener du egentlig å rykke ned. Sandefjords lykke var at det var et lag bak dem som var altfor dårlig – og et lag som kom i gang altfor sent. Derfor overlevde Sandefjord – via en god kvalik mot Kongsvinger.

Men det bygges bra i Sandefjord. Klubben går inn i sin tiende sesong der de kan kalles for en toppklubb, altså en klubb som er blant de 20 beste i Norge.