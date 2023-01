Fotballpresident Lise Klaveness i forbindelse med et VG-intervju før jul.

NRK: Klaveness bekrefter at hun stiller til valg i UEFA-styret

Fotballpresident Lise Klaveness (41) tror det blir vanskelig å få plass i styret til Det europeiske fotballforbundet (UEFA), men gjør et forsøk på UEFA-kongressen i april.

– Jeg vet at det blir vanskelig. Presidenter stemmer på hverandre. De fleste har sittet lenger enn meg og kjenner hverandre. Det er større nasjoner. Det har bare vært én kvinnelig valgt person der før, sier Lise Klaveness til NRK.

Overfor statskanalen bekrefter hun at hun stiller til valg i styret til UEFA. Valget finner sted i Lisboa 5. april under UEFA-kongressen hvor det skal velges ni styremedlemmer. Åtte av dem for åtte år, og den siste for ett år. Det er krav om at en kvinne skal velges først.

Klaveness forteller at hun har bestemt seg for å prøve sammen med styret i Norges Fotballforbund. Sist uke hadde hun også en tre timers lang samtale med UEFA-president Aleksander Ceferin.

Info DET NÅVÆRENDE UEFA-STYRET: President: Aleksander Ceferin Visepresidenter: Karl-Erik Nilsson (Sverige), Zbigniew Boniek (Polen), Sandor Csanyi (Ungarn), David Gill (England), Luis Rubiales (Spania), Fernando Gomes (Portugal) Styremedlemmer: Armand Duka (Albania), Alexander Dyukov (Russland), Gabriele Gravina (Italia), Florence Hardouin (Frankrike), Rainer Koch (Tyskland), Jesper Møller (Danmark), Andrii Pavelko (Ukraina), Just Spee (Nederland), Servet Yardımcı (Tyrkia), Davor Saker (Kroatia) I tillegg er Nasser Al Khelaifi og Karl-Heinz Rummenige med fra Den europeiske klubbforeningen (ECA), samt Javier Tebas som representant for de europeiske ligaene. Vis mer

– Vi må jo prøve å få det til, men skulle man vært sikker på å komme inn, hadde det vært bedre å vente noen år. Men da kan man fort bli en del av de utfordringene som jeg synes vi ikke skal bli en del av, sier Klaveness.

Før jul fortalte Klaveness til VG at hun vurderte om hun skulle jobbe for en plass i UEFA-styret.

Klaveness rystet fotball-verden da hun under FIFA-kongressen kritiserte Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fra talerstolen i fjor. Bakteppet var den kontroversielle tildelingen av VM i Qatar. Hun ble kåret til «Årets navn» i VG etter dette.