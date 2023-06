Fikk drømmemøte med Haaland: − Viser bare hvor fin fyr han er

Tårene trillet da Truls (5) ikke fikk et bilde og autograf med Erling Braut Haaland før søndagens trening. Da kom NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen til unnsetning.

– Jeg tror ikke det har gått helt opp for han, sier Cathrine Løkken Jensrud til VG.

Hun er moren til Truls på fem år, som fikk en opplevelse han sent vil glemme.

– Vi bodde på Ullevål i forbindelse med landskampen, så da jeg fant ut at de skulle trene i dag tenkte jeg at vi kunne dra bort til stadion. Det er jo kult å se spillerne, sier Jensrud på telefon på vei hjem til Raufoss.

Både før og etter trening brukte Erling Braut Haaland tid med de ventende barna som ropte navnet hans, fikk selfies og autografer på både drakter, sko og plakater.

– Det var vel rundt ti barn der. Han var veldig hyggelig, tok bilder og signerte autografer med alle, forteller Jensrud.

Hun var der med Truls og to tantebarn. Begge tantebarna fikk bilde og autograf, men Truls klarte ikke å få oppmerksomheten til Norges superspiss.

– Det var mye tårer, sier moren.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Les også Haaland etter kollapsen mot Skottland: – Det er selvfølgelig tungt ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (22) vet ikke hvorfor Norge raknet i sluttminuttene mot Skottland.

Det så sikkerhetssjef Geir Ellefsen, som syntes veldig synd på Truls.

– Så da løftet jeg ham over sperringene og tok ham med inn i garderoben. Da kom Erling fort og signerte drakten hans og tok bilder, sier Ellefsen til VG, og legger til:

– Haaland er alltid positiv til disse små tassene, han kommer med en gang. Så det er ikke noe problem.

Truls var litt redd i starten, og ville egentlig ikke bli med i garderoben uten moren. Men etter en liten prat, så ble Truls med inn.

– Haaland er jo helten. Truls sitter og ser videoer av scoringene til Haaland hver dag, så han er over snittet interessert, sier Jensrud, som legger til at 5-åringen ofte feirer som Haaland når han scorer for 6-årslaget til Raufoss.

– Vi hadde ingen forventninger da vi møtte opp, spesielt etter gårsdagen. Men det at Haaland kommer og stiller opp viser bare hvor fin fyr han er. Han bryr seg om de små som er fans. Det er viktig at de har sånne rollemodeller.

Haaland har som regel gått rett i garderoben før trening, og rett i bussen etter trening.

Etter skuffelsen mot Skottland gikk han rett i bussen, og ble buet på da han bare vinket og ikke stoppet opp for autografer og bilder.

– Vi forsøker så godt vi kan å tilfredsstille disse supporterne. Men da det sto hundrevis på vei til bussen etter kampen i går blir det vanskelig, sier Ellefsen.

Han forteller at de har gjort et ekstra sikkerhetshensyn for de yngste og minste.

– Vi har satt et gjerde litt lenger frem for de yngste og minste, og et gjerde litt lenger bak for de som er eldre. Det er for å hindre at de minste skal bli klemt inntil gjerdet.

Familien fra Raufoss var i hvert fall veldig fornøyd etter dagens hendelse.

– Geir var helt enestående. Det var så hyggelig at de tok seg tid.