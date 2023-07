FORLATER CHELSEA: Pierre-Emerick Aubameyang er klar for Marseille.

Marseille slipper overgangsnekt – hentet Aubameyang

Marseille har signert Pierre-Emerick Aubameyang kort tid etter at Idrettens voldgiftsrett (Cas) vedtok at de slipper overgangsnekt.

Cas opplyste om avgjørelsen i en pressemelding fredag. Bakgrunnen for den opprinnelige overgangsnekten var en overgangssaga tilbake i 2020.

Da signerte senegaleseren Pape Gueye en forhåndskontrakt med den engelske klubben Watford før tiden hans i Le Havre var unnagjort. Den sommeren endret Gueye agent, og i stedet signerte han for Marseille.

Han har siden spilt 100 kamper for den franske klubben. Kontraktsbruddet med Watford fikk Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) til å utestenge Gueye i fire måneder fra januar 2022, mens Marseille fikk ett år med overgangsnekt.

Senere samme måned la Idrettens voldgiftsrett (Cas) Fifas avgjørelse til side, men fredag opplyser de at de til dels støtter Fifas beslutning. Marseille slipper dermed ett år uten å kunne hente spillere. De må likevel betale Watford rundt 33 millioner kroner i kompensasjon.

Da sto ingenting i veien for at de kunne hente Pierre-Emerick Aubameyang fra Chelsea. Marseille opplyser om overgangen på sin Twitter-konto. Tidligere fredag ble det kjent at Dimitri Payet var ferdig i den franske klubben.