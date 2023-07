NY ROLLE: Simon Mesfin på den grønne gressmatten på Åråsen. Denne uken er han midlertidig trener for Lillestrøm, samtidig som han jakter klubbens nye trener.

LSK-sjefen: − Noe av det mest sinnssyke jeg har vært med på

LILLESTRØM (VG) Da Geir Bakke valgte sjokkovergang til Vålerenga, innstilte Simon Mesfin seg selv som midlertidig trener i LSK. Nå jakter han klubbens nye trener, samtidig som han forbereder laget til kamp mot Aalesund.

Kortversjonen Etter at Geir Bakke forlot Lillestrøm for rivalen Vålerenga tok Simon Mesfin over som midlertidig trener mens klubben søker etter en permanent hovedtrener.

Mesfin beskriver siste ukes hendelser som «det mest sinnssyke» han har opplevd i fotballen og sammenligner Bakkes avreise med klubbens nedrykk i 2019.

Mesfin tok på seg rollen som midlertidig hovedtrener for å ivareta støtteapparatet, og anser det som krevende å jakte på en ny trener i tillegg til å forberede laget til kamp.

VG erfarer at Gaute Helstrup er kandidaten LSK ønsker, men Mesfin vil ikke uttale seg om dette.

Mesfin innrømmer at dobbeltrollen sportslig leder/trener innebærer risiko for hans forhold til spillerne, men er villig til å ta denne risikoen. Vis mer

Han har ikke fått mye tid til å reflektere over den siste uken, Simon Mesfin.

Men da han plutselig befant seg nede på sidelinjen, som trener for Lillestrøm mot Sandefjord, tenkte han i noen sekunder over hvor absurd situasjonen egentlig er.

Den siste uken beskriver han egentlig best selv:

– Kort oppsummert så har det vært noe av det mest sinnssyke jeg har vært med på i fotballen, sier Mesfin.

I forrige uke sprakk sjokknyheten om at Geir Bakke kom til å forlate Lillestrøm til fordel for erkerival Vålerenga. En overgang som satte sinnene i kok på Romerike.

Siden har Mesfin hatt rollen som både midlertidig trener OG sportslig leder.

Det er spesielt for en som startet som frivillig i Lillestrøm.

– Jeg har jobbet i toppfotballen i 12 år. Alle årene i LSK. Jeg har respekt for livet generelt og skal passe meg for å si at det er noe av det verste, men i fotballen så er det noe av det verste jeg har vært med på. Med tanke på stress og press, sier Mesfin.

– Stor og viktig beslutning

Han sammenligner Bakke-exiten med nedrykket i 2019, selv om han erkjenner at følelsene var enda sterkere den gangen følelsene var enda sterkere den gangenLillestrøm rykket ned etter at Starts Martin Ramsland scoret tre mål på seks minutter og snudde kvalikkampen sammenlagt. .

– Det er en ekstrem interesse nasjonalt. Det er en sak hvor til og med bestemoren til kompisen min, som ikke er spesielt fotballinteressert, skjønner at du ikke går fra LSK til Vålerenga. Så det favner veldig mange, sier Mesfin.

SJEF: Simon Mesfin ledet sin første kamp som trener for Lillestrøm søndag. Onsdag venter Aalesund på Åråsen.

Han treffer VG dagen før møtet med Aalesund på Åråsen. Han kommer rett fra et møte med resten av støtteapparatet, men har mobilheadsettet i ørene.

Trenerjakten er fortsatt såpass rolig at han har tid til å ta de ut under intervjuet.

Etter det VG erfarer er det Gaute Helstrup som er mannen LSK vil ha. Akkurat det vil ikke Mesfin si noe om. Men trenerjakten pågår for fullt, og Mesfin står overfor en tøff jobb med å finne en trener på kort tid, som samtidig skal fungere på lang sikt.

– Det er en veldig stor og viktig beslutning som klubben må ta. Det er en ekstremt viktig rolle en hovedtrener har i en eliteserieklubb. Man må vite hva man ansetter, sier Mesfin.

Som hadde veldig god innsikt i hvem han satte som midlertidig hovedtrener når han gjorde seg selv til sjef.

Han forklarer bakgrunnen for at han skulle ha begge rollene.

– Det er krevende, det trenger jeg ikke å legge skjul på. Jeg innstilte meg selv fordi jeg stoler på det støtteapparatet vi har. Vi har bygd opp et støtteapparat med ulik kompetanse og med fin bredde. Jeg visste at vi ikke kom til å få noen hovedtrener på plass innen de neste tre kampene og jeg hadde ikke noe ønske om å hente inn eksterne krefter, sier han.

Simon Mesfin og Frode Kippe jobber tett sammen i disse dager.

– Jeg mener at støtteapparatet støtteapparatetFrode Kippe og André Schelander er inne i teamet midlertidig sammen med Mesfin. vi har nå skal være her i lang tid. De skal være kontinuiteten vår, mens hovedtrenere kommer og går. Dermed kan du kort si at jeg tok den innstillingen for å ta lederansvaret, for å dekke ryggen til støtteapparatet. Så har de fått utfolde seg i hverdagen, sier Mesfin.

– Villig til å ta risikoen

Mesfin har fortalt til Romerikes Blad at han fikk et råd fra en norsk fotballpersonlighet, som han ikke ønsker å dele navnet på, som oppfordret Mesfin til «ikke å utspille sin egen rolle».

– Det er en risiko nå om at hvis vi taper noen kamper eller jeg tar noen beslutninger, så kan det bli tatt med tilbake til min relasjon til spillerne. Jeg var villig til å ta den risikoen, og det er det jeg mener er lederskap. Du høyner risikoen for deg selv, men du senker risikoen for at vonde ting skal skje med de ansatte. Det sier jeg ikke for å fremstille meg som en helgen, sier han.

Da Lillestrøm holdt en presseseanse samme dag som Bakke-nyheten ble klar, var det en tydelig Mesfin som blant annet uttalte at han «driter i» hvordan Bakke gjør det i Vålerenga.

– Det kom fra hjertet. Men jeg tror de som tolker det riktig, og det var det heldigvis mange som gjorde, ser at det er ingen bitterhet eller sårhet i det. Det er bare rene ord for penga. Jeg driter i hvordan det går med Vålerenga. Nå er Geir hovedtrener i Vålerenga og da var det helt naturlig å svare på den måten, sier Mesfin.

Han kaller Bakke og Myhre gode venner.

– Vi ønsker å videreføre det Geir og Petter har gjort i tre og et halvt år, for de har gjort en fantastisk jobb. De er fantastisk fine fyrer begge to, selv om Geir har gjort et valg som han må leve med resten av livet.

– Som jeg resten av livet ikke kan akseptere at han har gjort, sier Mesfin.

Aalesund onsdag og Haugesund borte søndag er det som gjenstår av Mesfins hovedtrenerkarriere i LSK. Så er han tilbake til å være sportssjef på heltid igjen.

Skulle Vålerenga en gang i tiden banke på hans dør på jakt etter en sportssjef, er beskjeden klar.

– De kan betale meg ti millioner. Jeg sier uansett nei, sier Mesfin og smiler.

