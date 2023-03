Napolis seiersrekke brutt – tapte for Lazio

(Napoli – Lazio 0–1) Etter åtte strake seirer i Serie A ble det bråstopp for Napoli hjemme mot Lazio.

NTB

Mattias Vecinos drømmemål halvveis inn i 2. omgang fastsatte sluttresultatet. Til tross for flere gode muligheter greide ikke Napoli å ta med seg poeng fra oppgjøret.

Luciano Spallettis menn hadde ikke tapt i Serie A siden 0-1-nederlaget borte mot Inter 4. januar.

De blåkledde fra Sør-Italia topper likevel tabellen overlegent, og noe helt spesielt må skje for at det ikke skal bli et kjærkomment seriegull til Napoli ved sesongslutt.

Lazio jobbet seg opp til andreplassen med fredagens seier. Det skiller hele 17 poeng til Napoli. Både Milan og Inter har i helgen muligheten til å ta over posisjonen som ligatoer.

