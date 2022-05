REISTE ETTER TAP: Robert Lewandowski og lagkameratene tapte lørdag på MEWA Arena i Mainz.

Bayern-stjerner kritiseres for angivelig party-tur

Robert Lewandowski (33) og majoriteten av lagkameratene i Bayern München skal ha gjort som Vengaboys i 1999 og dratt til Ibiza for å feste etter lørdagens 1–3-tap for Mainz.

Av Joachim Baardsen

Det skriver storavisen Bild. Nå reagerer klubb- og landslagslegende Lothar Matthäus. 61-åringen har flest kamper for Tyskland gjennom tidene og spilte 410 ganger for Bayern München. I 1990 ble Matthäus kåret til verdens beste spiller.

Lørdag så den nåværende Sky Sports-eksperten sin tidligere klubb tape på ydmykende vis for Mainz - én uke etter at laget sikret Bundesliga-tittelen med seier over Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Etterpå skal de fleste medlemmene av Bayerns stjernegalleri ha dratt til Ibiza.

– Det passer seg ikke i det hele tatt etter en kamp som det, sier Matthäus om reisen.

Kaptein Manuel Neuer (36), reservekeeper Sven Ulreich (33) og Thomas Müller (syk) skal være tre av få spillere som ikke ble med.

EKSPERT: Tidligere landslagskaptein Matthäus snakket med tidligere landslagssjef Joachim Löw under en kamp i fjor.

Turen skal ha vært godkjent av klubben før Mainz-kampen. Trener Julian Nagelsmann (34) skal ha gitt spillerne fri søndag og mandag med beskjed om å returnere til trening på tirsdag. Matthäus, som selv vant Bundesliga syv ganger med Bayern, mener at Nagelsmann burde trukket tilbake tillatelsen etter smellen mot Mainz.

– Etter en kamp som dette er det ikke mulig (å dra på en slik tur). Det handler også om hvordan Bayern fremstår utad, mener klubblegenden.

For det gjenstår fortsatt to serierunder selv om «Die Roten» allerede feirer det 10. strake seriemesterskapet og det 32. totalt i klubbens mektige historie.

Etter tapet for Mainz uttrykte også Hertha Berlin-trener Felix Magath (68) misnøye. For hovedstadsklubben til Rune Almenning Jarstein (37) og Fredrik Bjørkan (23) er i nedrykkskamp mot blant andre Stuttgart - som Bayern møter neste lørdag.

– Sesongen pågår til siste kampdag for alle lagene. Jeg vet ikke hvorfor et lag kan si: «Nei, vi kommer ikke til å spille helt ut - vi avslutter heller tre runder før slutt.» Det er ikke bra for Bundesliga eller de andre lagene, sier Magath til Sky.

Slik ser bunnstriden i Bundesliga ut med to runder igjen:

Dietmar Hamann (48) har en fortid i klubber som Bayern, Liverpool og Manchester City. Han mener rødtrøyene fra München har opptrådt kritikkverdig flere ganger denne sesongen. Laget røk ut av den tyske cupen med et smertefullt 0–5-nederlag for Borussia Mönchengladbach i 2. runde. Deretter ble det exit i Champions League-kvartfinalen mot Villarreal for to uker siden.

– Det har vært fire-fem kamper som dette denne sesongen. Det er ikke slik Bayern skal fremstå, sier Hamann i rollen som Skys fotballekspert.

– Prestasjonen bør få oss til å tenke. Det har skjedd for ofte denne sesongen, erkjenner midtbanestjernen Joshua Kimmich (27) etter kampen, før han senere skal ha reist til Ibiza.

– Jeg har en forklaring, men jeg vil ta det internt med laget, sier trener Nagelsmann.

