Kristiansund-krisen blir verre og verre: Tapte mot Sandefjord

(Sandefjord – Kristiansund 2–0) En flott soloprestasjon fra brennhete Mohamed Ofkir (25) og innbytter-scoring fra Keanin Ayer (22) forverret Kristiansund-krisen onsdag.

– Det er selvfølgelig tungt. Synes det er forferdelig fotballkamp generelt. Vi får ikke ballen i mål og det er en gjenganger nå. Det er ikke så lett å takle det, men vi må takle det, oppsummerer Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad til Discovery+ etter kampen.

– To poeng på 14 kamper er pinlig. Det er en jævla dyp gjørme, fortsetter kapteinen.

– Det er ikke marginer som gjør at vi ligger der vi ligger. Det er kvalitet, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen.

En som imidlertid ikke er i en dyp gjørme om dagen er Sandefjord-spiller Mohamed Ofkir.

– Fotball er gøy om dagen, sa Ofkir før kampstart til rettighetshaver Discovery+.

Og han viste hvorfor det er gøy om dagen. Før kampen mot bunnlaget Kristiansund sto Ofkir oppført med syv ligascoringer i årets eliteseriesesong.

Det antallet økte han til åtte ikke mange minuttene før pause.

KLASSESCORING: Det var en flott soloprestasjon av Sandefjords Mohamed Ofkir som sørget for 1–0-ledelse for hjemmelaget.

Etter en svak offensiv start fra hjemmelaget, bestemte storscoreren for at nok var nok. På egen hånd sørget han for 1–0 da han dro av Sebastian Jarl på flott vis før han curlet ballen i lengste fra 18 meter.

Scoringen gjør at det kun er Bodø/Glimts Amahl Pellegrino som har flere scoringer (13) enn Ofkir i årets Eliteserien.

Suseren fra Ofkir betyr også at Kristiansunds kamp for tilværelsen på Norges øverste nivå har blitt enda tøffere. Bortelaget styrte kampen periodevis, men de slet med effektiviteten.

Det ble de straffet for av - ikke bare Ofkir - men også Keanin Ayer, som satte inn en retur fra kloss hold åtte minutter før slutt.

Poengtapet i Vestfold onsdag gjør at Kristiansund fremdeles står med null seire, to poeng og hele 14 poeng opp til trygg plass.

Det var en noe sjansefattig affære på Release Arena foruten scoringene.

TO: Kristiansund har kun to poeng i årets Eliteserien og ligger på en sisteplass.

– Bortsett fra resultatet er vi fornøyde med omgangen vi spiller, sa trener Christian Michelsen til rettighetshaveren ved pause.

Han hadde et poeng - for det var Kristiansund som var det ledende laget i førsteomgangen - men de viste samtidig hvorfor de kun hadde ti scoringer på deres 13 eliteseriekamper før onsdagen. Det sviktet nemlig i avslutningsøyeblikkene.

Kristiansunds Bendik Bye fikk en kjempemulighet halvveis i annenomgangen fra kloss hold, men en svak og løs avslutning gjorde oppgaven betraktelig enklere for Sandefjord-keeper Hugo Keto.

Kjempemulighet er bare forbokstaven da Ofkir kunne sørge for spikeren i kisten med kvarteret igjen å spille. Med en herlig «Iniesta-finte» lurte han sisteskanse Sean McDermott, og på nesten åpent mål sendte han ballen sidelengs fremfor i nettmaskene. Han ble riktignok noe forstyrret av keeperen i forkant av skuddforsøket.

Ofkir kunne puste lettet ut da Ayer satte inn returen etter en avslutning fra Alexander Ruud Tveter.

Sandefjord avanserer opp til en åttendeplass med sesongens første hjemmeseier - og nå har de syv poeng ned til Tromsø på playoff-plass.