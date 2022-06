1 / 17 STOPPET ALT: Leo Skiri Østigård og Ørjan Håskjold Nyland leverte best av Norges spillere mot Serbia. forrige neste fullskjerm STOPPET ALT: Leo Skiri Østigård og Ørjan Håskjold Nyland leverte best av Norges spillere mot Serbia.

VG-børsen: Bunnsolide Østigård banens beste: − Vokser frem som banens gigant

BEOGRAD (VG) Norge startet Nations League-reisen med en råsterk seier borte mot Serbia. Fremst i rekken sto midtstopper Leo Skiri Østigård (22) og sisteskanse Ørjan Håskjold Nyland (31)

Erling Braut Haaland sendte Ståle Solbakkens menn foran midtveis i førsteomgang og sendte Norge i garderoben med en fortjent 1–0-ledelse. I annenomgang fikk vi servert en helt annen kamp, men sisteskanse Ørjan Håskjold Nyland og et bunnsolid forsvar sørget for at Norge kunne ta med seg alle de tre poengene fra Beograd.

I VGTVs studio var Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson og Rosenborg-trener Kjetil Rekdal enige om at Leo Skiri Østigård fortjente tittelen som banens beste.

-- Det er imponerende det Østigård og Strandberg leverer. De holder laget sammen, men fremfor alt forsvarer egen boks. De slipper ikke til noe. Han vokser frem som banens gigant, Østigård. Jeg tror ikke han satte en fot feil. Det gjorde ikke Strandberg heller, men Østigård er litt "eyecatch" også. Han er så dominant i duellspillet, sa Jonsson i VGTVs studio.

Fakta: Serbia – Norge 0–1 (0–1). Nations League. Rajko Mitic Stadion. Målsjanser: 4–2. Mål: 0–1 Erling Braut Haaland (26) Dommer: Pawel Raczkowski, Polen - 6 p. Gult kort: Fredrik Aursnes, Norge.