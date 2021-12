BRANN-JUBEL: Brann-spillerne jubler etter Finnes utligning.

Vrakede Finne ga Brann nytt håp med sensasjon på Aspmyra

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Brann 2–2) På kampens siste spark på ballen sikret Bård Finne (26) ett poeng for Brann i et usannsynlig drama i Eliteserien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Finne var satt ut av Brann-laget av trener Eirik Horneland, som heller prioriterte Branns løpskraft på kanten, men på slutten dukket den hjemvendte bergenseren opp på bakre stolpe og fikset ett Brann-poeng idet alle trodde Bodø/Glimt skulle feire sitt andre strake seriemesterskap.

Men uavgjort i både Lillestrøm-Molde og 2–2 på Aspmyra, må man vente til siste runde for å få avgjørelsen – både i toppen og bunnen av Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi holder oss i live, og når du kommer borte i Bodø og de kjemper for seriegullet. Vi napper det vel fra dem i siste sekund. Det må vi være fornøyd med. Det er et lag som nesten aldri avgir poeng her, sier Bård Finne til Discovery+ etter kampen.

– Vi er litt heldige med et par stolpeskudd og slikt i dag, og da jeg kom inn de siste tre minuttene med tillegg, så handlet det kun om å komme til avslutning og score. Jeg får to og scorer på én. Det er så bra som det kan bli for min del i dag, sier Finne.