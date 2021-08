Sandviken slo Rosenborg i toppkampen: − Det rører meg litt

(Sandviken - Rosenborg 2–0) Med sin andre seier over Rosenborg på én måned, er det fordel Sandviken i kampen om gullet. Nå har de en luke på fire poeng til trønderne.

Av NTB og Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi vinner fortjent 2–0. Nå har vi slått Rosenborg to ganger på kort tid. Det rører meg litt, sier Sandviken-trener Alexander Straus etter Sandvikens sjette seier på rad.

Hjemmelaget tok ledelsen da Ingrid Ryland scoret etter kun seks minutter. Det var Sandviken-spillerens tredje mål for sesongen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause. Etter 67 minutters spill scoret Kennya Cordner for vertene og fastsatte sluttresultatet til 2–0 for serielederen.

Hun stupheadet ballen i nettet på returen etter at Ryland hadde truffet krysstangen. Sandviken vant også 2-0 borte mot RBK 17. juli.

– Vi virker litt «daue» i dag. Vi klarer ikke å komme oss opp på vanlig nivå, sier RBK-trener Steinar Lein til NRK etter kampen.

Sandviken har nå en luke på fire poeng ned til trønderne. Trener Straus vil imidlertid ikke si for mye om gullkampen. På spørsmål fra NRK om de henter gullet hjem til Bergen, svarer han:

– Jeg nekter å svare på det. Men jeg tror vi skal være med.

Ryland, som scoret 1–0-målet, følger opp med et like diplomatisk svar.

– Neste hinder er neste kamp. Det er der fokus ligger, sier målscorer Ingrid Ryland til NRK.

VIF-trøbbel

Tidligere lørdag viste Vålerenga igjen at de ikke er i nærheten av fjorårets gullform. Med 1-1 borte mot Avaldsnes har de regjerende dobbeltmestere avgitt poeng i fire av sine fem siste ligakamper.

Formsvikten har sendt Oslo-klubben ut av gullkampen, og nå er VIF også helt nede på fjerdeplass.

Avaldsnes tok fortjent ledelsen da kaptein Elizabeth Decker nikket inn 1-0 på en corner etter elleve minutter. Hjemmelaget styrte kampen, men Vålerenga utlignet ved Katie Stengel i det 32. minutt. Hun bredsidet inn utligningen på gjestenes første avslutning.

Flere scoringer ble det ikke. VIF-keeper Jalen Tompkins bidro sterkt til at bortelaget fikk med seg det ene poenget til hovedstaden. Avaldsnes har plukket elleve poeng på like mange kamper i år.

LSK-seier

Scoringene til Emilie Haavi og Thea Kyvåg banet vei for LSK Kvinners 2-0-seier hjemme mot Klepp. Den første kom da vertenes kaptein stanget inn et innlegg etter et snaut kvarter, mens Kyvåg dunket ballen ned i hjørnet i det 28. minutt.

LSK totaldominerte oppgjøret, og romerikingene kunne fort vunnet med større sifre. Camilia Linberg hadde blant annet et skudd i tverrliggeren tidlig i 2. omgang.

Med seieren tok de gul- og svartkledde seg opp i 25 poeng og er nummer tre på tabellen. Vålerenga er to poeng bak rivalen.

I dagens første kamp mistet Lyn en kjærkommen seier helt på tampen. Laura Gashi ga vertene en tidlig ledelse, men Tora Ose utlignet til 1-1 for Arna-Bjørnar fra straffemerket i det 89. minutt.

Lyn har gått fem strake seriekamper uten å vinne. Nylig røk Oslo-laget ut av cupen etter et flausetap mot 2.-divisjonsmotstand. Med sine åtte poeng blir klubben værende på 8.-plassen. Arna-Bjørnar er to hakk høyere på tabellen med tre poeng mer.