Nachspielbråket i Brann: − Det er tatt mange dårlige valg

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, sier til VG at hendelsen var det siste klubben trengte i nedrykkskampen.

Natt til onsdag avslørte Bergens Tidende at flere Brann-spillere hadde vært på nachspiel inne på Brann Stadion natt til tirsdag.

Onsdag formiddag kunne avisen avsløre flere detaljer, blant annet at tolv spillere var involvert, at spillerne tok seg inn uten tillatelse og at det var eksterne gjester - utenfor Branns kohort - som var med på festen.

– Vi har hatt en samling med spillere nå. Det er tatt mange dårlige valg av en gruppe spillere mandag kveld. Det er fint at de vil være sosiale og gå ut å spise, men så har det blitt drukket alkohol og ballet litt på seg, sier Vibeke Johannesen til VG om situasjon.

– Dette er ikke akseptabelt og det har vi tatt med spillerne det gjelder, sier hun videre.

Brann har hatt en svært tung start på sesongen og ligger helt sist, med fem poeng opp til lagene foran.

– Gjør tabellsituasjonen deres en slik hendelse mer alvorlig?

– Ja, vi ligger sist på tabellen med syv poeng etter 14 kamper. Da handler det om å ta riktige valg og gjøre alt for at vi skal ta de poengene som trengs. Klubben har hentet inn nye spillere og tatt grep for å en best mulig høst. Da er dette absolutt ikke det vi trenger. Det preger oss som klubb og spillergruppe, sier Johannesen.

I sommer har blant andre Sivert Heltne Nilsen og Bård Finne returnert til Bergen. Søndag venter Sandefjord hjemme på Brann Stadion. Spillerne som var med på festen, kan også få muligheten til å spille i søndagens kamp.

– Nå har vi tatt det opp med gruppen. Vi noterer oss en merknad på dette. Vi skal spille en enormt viktig kamp på søndag. Vi må rett og slett jobbe med det de nærmeste dagene, sier Johannesen.

