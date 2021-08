Joel Mvuka debuterte for fjorårets seriemester forrige torsdag mot Prishtina. Foto: Nikola Krstic

Stortalentets fotballkarriere reddet av hjertespesialist fra Tanzania

Joel Mvuka (18) trodde fotballkarrieren var over. Nå har stortalentet debutert for Bodø/Glimt i Europa.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg er ikke syk, og jeg har aldri vært syk, sier Mvuka.

For knappe to uker siden signerte stortalentet for Bodø/Glimt. Den unge bergenseren ble hentet fra Åsane, og ble kastet rett til ulvene.

Den ferske Glimt-spilleren fikk debuten i 1–2-tapet for Prishtina i forrige uke, et resultat bodøværingene skal forsøke å revansjere i kveld. Der kan Mvuka fort få minutter igjen. Men det er historien om unggutten er alt annet enn vanlig.

Det har også glimt.no omtalt.

Fotballspillere må obligatorisk igjennom EKG-tester foran hver sesong. Dette for å sjekke hjerterytme og hjertets generelle tilstand. Men da unggutten skulle igjennom testen foran avreise til Marbella på treningsleir i fjor, var det noe som ikke stemte.

– De hadde funnet et avvik fra det som var normalt. De snakket med spesialister og konklusjonen var at jeg måtte legge opp. Det var en blytung beskjed å få. Jeg fikk forbud mot å spille og jeg skjønte ingen ting, sier Glimt-spilleren til klubbens egen hjemmeside.

Dette skjedde etter at Mvuka fikk tildelt et apparat som målte hjertefrekvensen hans 24 timer i døgnet. Resultatene var alt annet enn oppløftende.

Karrieren var etter all sannsynlighet over, og Mvuka gikk åtte måneder uten fotball. Men sammen med støtteapparatet i Åsane, nektet han å gi opp. Håpet ble tent da klubben fant en spesialist i Tanzania.

Da snudde alt på 24 timer.

– Prøvene ble sendt til Dar-Es-Salaam og han kunne ikke finne noen avvik. Det viste seg at hjertet hos afrikanske mennesker, særlig idrettsutøvere utvikler seg litt annerledes enn hjertet til for eksempel europeerne, forklarer han.

Det var svaret på hvorfor hjerterytmen var uregelmessig. Dermed fikk han grønt lys og også tilbake muligheten til å drive med fotball.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier til VG at de ikke hadde noen betenkeligheter med å signere Mvuka etter at spilleren selv fikk grønt lys til å fortsette karrieren.

– Vi gjorde den medisinske testen, slik vi alltid gjør. Det er viktig at man får undersøkt slike ting, og at alt gå bra. Det er essensielt for alle parter, og også for Joel som menneske. Vi er veldig glad for at han er tilbake på fotballbanen, og gleder oss til å kunne nyte godt av ham her i Bodø, sier Thomassen til VG.

Klubben var interessert i Mvuka i lang tid før de fikk signeringen på plass, forteller han.

– Joel er en spiller vi har fulgt en god stund, og er en vi tror passer godt inn her i måten vi spiller fotball. Han var her i vinter og trente med oss, og har vært her noen dager allerede. Han har funnet seg godt til rette, sier den daglige lederen.

Og det er ikke bare Thomassen som er klar på at Mvuka passer inn i Glimt. Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har tidligere uttrykt sin entusiasme over signeringen.

– En perfekt Glimt-spiller og på mange måter den typen kantspiller man har savnet etter Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge, sa Jonsson da overgangen var klar.

