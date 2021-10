Klopp med klar Newcastle-spådom: − Blir en supermakt

Newcastle-oppkjøpet ble et tema for en rekke Premier League-managere før helgens runde. Jürgen Klopp tviler ikke på at klubbens nye eiere vil lykkes.

I landslagspausen ble Newcastle solgt til investeringsfondet PIF, som blir kontrollert av den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Mange har kritisert Premier League for å ha godkjent overtakelsen.

Kritikerne anklager Saudi-Arabia for «sportsvasking» og bruk av idretten til å avlede oppmerksomheten fra landets brudd på grunnleggende rettigheter.

– Det er ingen tvil om problematikken rundt menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Jeg kan ikke svare på hvordan dette (oppkjøpet) kunne skje til tross for alle bekymringene, sa Klopp på fredagens pressekonferanse.

Liverpools manager er sikker på at Newcastle oppnår suksess. Klubben fra Nordøst-England har ikke vunnet en tittel av betydning siden 1955 (FA-cupen).

– Snakker vi bare om fotball på lang sikt, må vi kunne si at de blir en supermakt, sier tyskeren og fortsetter:

– Penger kan ikke kjøpe deg alt umiddelbart, men det kan skje over tid. De vil ha nok penger til å gjøre noen fell på veien, men for så å gjøre de riktige avgjørelser som vil ta dem dit de vil være.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ble overrasket da han hørte om Newcastle-salget.

– Jeg trodde ikke det kom til å bli noe av, men nå har det skjedd. Det vil endre landskapet. Jeg kjenner ikke til planene til de nye eierne. På lang sikt blir det spennende å se hva som skjer, sa Solskjær før lørdagens bortekamp mot Leicester.

Chelsea-sjef Thomas Tuchel forstår at Newcastle-oppkjøpet vekker reaksjoner.

– Det er normalt at folk blir bekymret, men vi stoler på Premier League. De har godtatt det, og de har autoriteten i denne saken. Det ser ut til at vi har fått en ny konkurrent om titler og topplasseringer, sa Tuchel fredag.