HYLLES: Joël Matip blir hyllet av sin trener Jürgen Klopp.

Hylles av Klopp: − Han har vært utrolig

Joël Matip (30) har vært en viktig brikke i Jürgen Klopps Liverpool-lag i sesongstarten av Premier League. Nå hyller tyskeren midtstopper-kjempen sin.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan ikke hjelpe folk som ikke ser Matips kvalitet, sier Klopp til Liverpool Echo.

Liverpool har vært preget av flere skader i forsvaret sitt med både Virgil van Dijk, Joe Gomez og Matip ute det siste året. Sistnevnte har riktignok fått skinne når han har vært spilleklar.

– Han var litt uheldig tidligere med skade her og der, men han er en stor gutt, en stor spiller, høy og kan se av og til litt «edgy» ut. Men han er en utrolig spiller, konstaterer Klopp.

Matip har spilt samtlige minutter Liverpool i Premier League og Champions League denne sesongen, hvor de kun har sluppet inn tre mål. Merseyside-klubben ligger på tredjeplass i Premier League – á poeng med Manchester United, Chelsea og Everton.

– Han har vært utrolig siden han kom til oss. Vi trengte kvaliteten da han kom. Vi har nå fem midtstoppere i toppklasse, noe som både er bra og nødvending for oss, sier tyskeren og fortsetter:

– Når du bare har to toppspillere, så må de noen ganger spille 10, 12 eller 15 kamper på rad. De kan kanskje klare det, men hvis vi ikke må, hvorfor skulle vi brukt de så mye?

Liverpool møter liga-ellever Crystal Palace hjemme på Anfield lørdag – en kamp Matip er forventet å bli hvilt i. Palace har én seier, to uavgjort og ett tap på sine fire første kamper i Premier League denne sesongen.

– Vi har nå muligheten til å gjøre noen endringer, og av og til, ikke alltid, må vi gjøre det. Forhåpentligvis holder de seg i form, og at vi klarer oss fint, sier Klopp.

