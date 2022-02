Bodø/Glimt fortsatte Europa-eventyret: Videre etter Celtic-knusing

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Celtic 2–0, 5–1 sammenlagt) Det skotske storlaget fikk smake samme skjebne som José Mourinho og Roma og ble spilt av banen i ufyselig Bodø-vær.

Av Mats Arntzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Allerede før det var spilt ni minutter lå ballen i mål bak Celtic-keeper Joe Hart.

Bodø/Glimt kom plutselig fem mot tre. Elias Hagen beholdt roen og dyttet ballen ut til Ola Solbakken, som dro seg innover og plasserte den kontant ned i hjørnet.

– De slutter ikke å imponere meg. Det er rett og slett vanskelig når de kommer med så mange folk, sa tidligere Celtic-spiller Vidar Riseth i VGs studio etter 1–0-scoringen.

Info Torsdagens europacup-kamper Europa League, 1. utslagsrunde 2. kamp: Dinamo Zagreb (Kroatia) – Sevilla (Spania) 1-0 (sammenlagt 2-3) Lazio (Italia) – Porto (Portugal) 2-2 (sammenlagt 3-4) Olympiakos (Hellas) – Atalanta (Italia) 0-3 (sammenlagt 1-5) Real Sociedad (Spania) – Leipzig (Tyskland) 1-3 (sammenlagt 3-5) Conference League, 1. utslagsrunde 2. kamp: Bodø/Glimt – Celtic (Skottland) 2-0 (sammenlagt 5-1) Maccabi Tel Aviv (Israel) – PSV Eindhoven (Nederland) 1-1 (sammenlagt 1-2) Partizan Beograd (Serbia) – Sparta Praha (Tsjekkia) 2-1 (sammenlagt 3-1) Qarabag (Aserbajdsjan) – Marseille (Frankrike) 0-3 (sammenlagt 1-6) Randers (Danmark) – Leicester (England) 1-3 (sammenlagt 2-7) Vis mer

– Det er enormt sterkt. Jeg kan ikke si noe annet enn det, men samtidig så føler jeg at vi har mye å gå på. Den andre omgangen er ikke kjempebra, men vi kontrollerer mye mer enn vi gjorde i den første omgangen. Den er mye mer voksen spilt av oss, men alt i alt, så er vi kjempefornøyd med denne prestasjonen i februar. Men det er mye å forbedre også, sier Ola Solbakken til Viaplay etter kampen.

Gjestene forsøkte å presse Glimt, men ble stort sett løpende rundt uten ballen i det mildt sagt hustrige Bodø-været. Til slutt vant Glimt kampen 2–0, sammenlagt 5–1 og er klare for åttedelsfinale i Conference League. Hvem de møter der, blir klart fredag ettermiddag.

– Det er stort for en klubb som Bodø/Glimt å være i åttedelsfinalen i Conference League. Det er vi stolt av, og det var det vi håpet på før kampen, sier trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

GUL TORNADO: Elias Hagen, Ola Solbakken, Alfons Sampsted og Hugo Vetlesen jubler etter 1–0-målet på Aspmyra.

Resultatet fikk frem store ord fra ekspertene i studioet til VGTV og Viaplay.

– Det er litt internasjonal klasse over det. Jeg synes det er imponerende det Bodø/Glimt har vist i disse to kampene, sier Riseth.

– Dette er på høyde med storhetstiden til Rosenborg, sier Riseth videre.

– Jeg synes Glimt har prestert helt fantastisk over disse to kampene her. 5–1! Resultatet lyver jo ikke heller, sier dos Santos.

– Det er faktisk helt ubegripelig. Det er en fantastisk prestasjon, sier Rune Bratseth i Viaplay-studioet, og kaller det for «hinsides».

– En ny norsk fotballbragd, sier Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– De slår Celtic 5–1 sammenlagt, og i dag er de ikke fornøyde med prestasjonen. Det viser at det er en god prestasjonskultur, sier Uwe Rösler i Viaplay-studioet, og legger til:

– Dette laget har ingen grenser, sier Rösler.

Amahl Pellegrino hadde to store sjanser til å øke ledelsen før pause, men Joe Hart var god mellom stengene og stoppet Bodø/Glimts venstrekant.

Celtic – som hadde gjort seks endringer på laget som stilte på Celtic Park – gjorde to forandringer i pausen.

Gjestene åpnet betydelig bedre etter pause, og fikk en stor mulighet da Daizen Maeda plutselig kom alene gjennom midtveis i omgangen, men den japanske spissen klarte ikke å presse ballen ned under tverrliggeren.

Isteden rullet Bodø/Glimt opp et fantastisk angrep få minutter senere. Keeper Joshua Smits reddet et skudd og så holdt Glimt på ballen i nærmere et halvt minutt, før Elias Hagen fant Hugo Vetlesen i god posisjon i mellomrommet.

Han slapp ballen ut på Amahl Pellegrino, som fant Morten Ågnes Konradsen på overlapp på utsiden. Innbytteren vippet ballen inn i feltet med venstrefoten, fant Hugo Vetlesen mutters alene, og da satte han enkelt inn 2–0.

– For et mål! Fantastisk spill, kommenterte Freddy dos Santos i VGs studio.

– Utrolig vakkert spill. Som tatt ut av læreboka. Det er ikke tilfeldigheter. Dette har de trent på gang etter gang, istemte Riseth.

TROLLMANN: Bodø/Glimt-fansen så ut til å krone Hugo Vetlesen med noe som kan ligne på en tryllestav, men som trolig er en trommestikke.

Målscorer Vetlesen måtte imidlertid ut etter å ha blitt stemplet syv minutter senere. Ettersom Ulrik Saltnes allerede var erstattet av Morten Ågnes Konradsen, Sondre Brunstad Fet er skadet og Gaute Vetti ikke registrert i kamptroppen, måtte Kjetil Knutsen sette inn den unge kantspilleren Joel Mvuka som indreløper.

Han åpnet på verst tenkelig vis da han serverte innbytter Liel Abada med en horribel feilpasning på egen halvdel, men israeleren klarte ikke å presse skuddet under tverrliggeren.

Sammenlagtseieren betyr at Bodø/Glimt er klare for åttedelsfinalen i Europa Conference League. På tribunen kunne man høre bodøværinger snakke om finalen som spilles i Tirana.

– Jeg tror de hvert fall kan gå ett steg til videre, sier Riseth.