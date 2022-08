CL-JAKT: Guro Bergsvand og resten av Brann-laget, her fra oppgjøret mot Rosenborg tidligere i år, starter veien mot Champions League i dag.

Brann og RBK jakter millioner i Champions League

Mens Bodø/Glimt vil få inntekter i 200-millionersklassen ved Champions League-deltagelse, er Brann og Rosenborg sikret fem millioner om klubbene tar seg til gruppespillet på kvinnesiden.

Det kan høres kanskje lite ut, men pengene fra UEFA økte kraftig da det ble laget en ny modell for årene 2021–2025.

En plass i gruppespillet gir cirka fire millioner kroner (400.000 euro), det er omtrent fem ganger mer enn man fikk for å nå åttedelsfinale i 2020.

– Det ligger betydelige summer i gruppespillet, i hvert fall i forhold til for to år siden, da det neste var ingenting, sier Bjarne Graabræk, nestleder i Brann Kvinner-styret.

Aldri før har et norsk kvinnelag tatt seg til gruppespillet i Champions League.

Rosenborg og Brann må vinne to kamper i denne runden. Deretter venter en siste avgjørende runde før man er i Champions League. I denne runden er det en utbetaling på rundt én million kroner.

Det starter i dag med VG+ Sport-sendte Brann - ALG Spor (fra Tyrkia) kl. 17.00 i Serbia og Breidablik – Rosenborg kl. 18.00 i Trondheim.

– Sammenlignet med herrene er det ikke store tall, medgir Graabræk, som påpeker at det vil dryppe på andre norske klubber om Brann eller Rosenborg går til Champions League.

En enkeltseier i gruppespillet gir rundt 500.000 kroner, mens uavgjort gir rundt om lag 170.000 kroner.

UEFA har satt av rundt 55 millioner kroner i solidaritetspenger. Disse pengene fordeles i hver liga som har en deltakende klubb i CL.

Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner bestemte seg i vinter for å gi «mesterliga-støtte» til Brann og Rosenborg – for å nå det langsiktige målet om at Toppserien skal bli en topp 6-liga i Europa.

Det ble satset fire millioner kroner, der mesteparten gikk til de to klubbene.

– Vi legger ikke skikkelig til rette for at våre døtre skal kunne drømme stort nok hvis vi ikke samtidig legger til rette for at landslagene kan prestere og at klubben kan henge med i Champions League for kvinner. Vi er enig med ligaforeningene og klubbene selv om vi skal satse langsiktig for å nå målet om å bli en topp 6-liga på kvinnesiden innen 2028, men på kort sikt må vi skreddersy et tilbud til de som skal ut og kvalifisere seg til Champions League, uttalte Lise Klaveness, som den gang var elitedirektør i NFF.