HamKams sportssjef hevder Rekdal nektet å takke ham for kampen etter uavgjortdrama

HAMAR (VG) (HamKam – Rosenborg 1–1) Kristian Eriksen (26) stanget inn en uhyre fortjent utligning mot Kjetil Rekdals Rosenborg. Etter kampen ville ikke Rosenborg-treneren takke sin gamle sportssjef for kampen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Han ville ikke ta meg i hånden. Jeg prøvde å takke for kampen. Jeg aner ikke hvorfor, sier HamKam-sportssjef Espen Olsen til VG.

– Ingenting spesielt, sier Rekdal til VG om situasjonen.

– Hva sa dere til hverandre?

– Ingenting spesielt, gjentar Rekdal.

AMPERT: Det var ikke søt musikk mellom Espen Olsen (t.v.) og Kjetil Rekdal etter kampslutt.

Eriksen-headingen til 1–1 etter at lagkamerat Jonas Enkerud så ut som Tore André Flo for 25 år siden, der han snurret rundt med Vebjørn Hoff nede på dødlinjen og hælsparket Amin Nouri i innleggsposisjon fikk et fullsatt Briskeby til å brøle.

Gjennom hele kampen hadde Eriksen bevist hvorfor hans tidligere HamKam-trener Kjetil Rekdal – litt overraskende for enkelte – ønsket å hente ham for rundt fem millioner kroner før seriestart. Det virket ikke Eriksen å ofre en tanke der han umiddelbart løp inn i HamKam-fansen for å feire ett poeng da Rekdal for første gang på ni kamper ikke vant som trener på Briskeby.

– Jeg fikk til en bra heading. Det var deilig det. HamKam betyr masse for meg, så det var ingen andre tanker enn å løpe bort der å feire målet med dem, sier Eriksen til VG.

KONGEN AV BRISKEBY: Kristian Eriksen etter å ha scoret 1–1-målet mot klubben som prøvde å kjøpe ham før sesongstart.

Etter kampen ble han gratulert for scoringen av Rekdal, som på sin side var meget irritert over det han fikk se fra eget mannskap.

– En elendig prestasjon. Vi har litt tak på det etter pausen, ellers klarer vi ikke å etablere noe spill. Vi blir kriget med. En veldig svak prestasjon, sier Rekdal til Discovery+.

Overfor VG har ikke Rosenborg-treneren noe godt svar på hvorfor det ble en prestasjon han var såpass lite fornøyd med:

– Det var tynn suppe. Vi ble trykket bakover og herjet med i store perioder. Det var et heldig poeng, sier Rekdal til VG.

At det nettopp var Eriksen som hindret tre poeng i Briskeby-comebacket, var ikke noe Rekdal brydde seg noe om.

– Det har ikke noe betydning. Om vi hadde scoret selvmål, så hadde det ikke hatt noe betydning, sier han og legger til at Eriksen «er en god spiller».

Før avspark hadde den tidligere Kamma-sjefen, sammen med eks-Kameratene Geir Frigård og Sam Rogers, mottatt hver sin blomsterbukett og applaus, men to og en halv av de tre fulle Briskeby-tribunene skulle straks opp av stolene og heller få klappe for sine egne.

SMILTE FØR KAMP: HamKams daglige leder Bent Svele ga blomster til Rosenborg-trener Kjetil Rekdal før avspark. I bakgrunnen står Geir Frigård. SMILTE IKKE ETTER KAMPEN: Rosenborg-trener var ikke fornøyd etter comebacket på Briskeby.

For de første 20 minuttene minnet om overkjørsel. Det så definitivt ikke ut som om det var HamKam som sist var i Obosligaen av disse to, der de var halvmeteren foran motstanderen på det som føltes som hver eneste duell og først på hver eneste ball. Og de brukte den også godt da de fikk tak i den.

Kristian Eriksen orkestrerte og satte fart, Aleksander Melgalvis spilte smart og kreativt, Jonas Enkerud var vanskelig å få has på, men ballen ville ikke inn. På tribunen satt HamKam-patriot Ståle Solbakken og kunne idet minste trøste seg med at hans egen landslagskeeper André Hansen er i god form før Nations League-kampene om to uker. RBKs burvokter hindret Enkerud to ganger, først ved hjelp av stolpen, og sto også i veien på Eriksens volleyforsøk rett før pause.

Typisk nok var det et hardt presset Rosenborg som tok ledelsen, og like typisk var det fjorårets HamKam-stopper Sam Rogers som hamret inn en markkryper og doblet karrierens antall scoringer på Briskeby.

– Det var fint å være tilbake. Vi skulle gjerne fått med oss mer, men det var ikke den beste prestasjonen fra vår side, sier Rogers til VG.

2. omgang var mindre fartsfylt. Rekdals lag fikk flyttet opp laget og tok tempoet ned. Uten å skape sjanser. Derfor var det aldri ufortjent da Kristian Eriksen stanget inn utligningen etter 69 minutter.

– Det er ikke det nivået som vi har lyst å komme opp på. Vi er av en eller annen grunn et helt annet lag på bortebane enn hjemmebane. Det må vi få røsket opp i, sier Rekdal.

– Hadde vi utnyttet mulighetene våre hadde vi vunnet denne kampen klart, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til VG, før han understrekte at Rosenborg-keeper Hansen sto en meget god kamp.