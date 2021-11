SKADET: Kristoffer Ajer står i fare for å miste nye kamper for Norge.

Norge-kamper i fare for Ajer – slik gjorde landslagsspillerne det i helgen

Nye skader skaper igjen hodebry for Ståle Solbakken før uttaket til skjebnekampene mot Latvia og Nederland. Men det er også mye å glede seg over for landslagssjefen.

Publisert: Nå nettopp

Kristoffer Ajer (23) måtte melde forfall til forrige landslagssamling. Nå står nye kamper i fare for midtstopperen, som sto over helgens kamp for Brentford med en skade.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa til VG i helgen at han ikke vet hva som er siste nytt, men at en hamstringskade «aldri er bra» og at de trolig får svar på skanningen mandag.

Skader preget oppladningen til kampene mot Tyrkia og Montenegro, men denne gangen har Solbakken litt færre forfall. Noen skader og usikkerhetsmomenter er der likevel før skjebnekampene mot Latvia og Nederland, hvor en plass i fotball-VM står på spill.

Patrick Berg startet begge kampene forrige samling, men sliter nå med en kneskade. Det er usikkert nøyaktig hvor lenge han er ute av spill.

Hans lagkamerat i Bodø/Glimt Fredrik Bjørkan gikk skadet av banen etter 29. minutter i søndagens kamp mot Sandefjord. Bjørkan er i utgangspunktet annetvalg bak Birger Meling, som startet for Rennes i helgen.

Dennis Johnsen landslagsdebuterte mot Montenegro. Driblekanten sto over helgens kamp for Venezia med en ankelskade.

Landslagets reservekeeper Viljar Myhra ble skadet i Strømsgodsets kamp mot Molde.

Tirsdag tar Solbakken ut troppen til Latvia og Nederland, og 53-åringen kan heldigvis også notere noen plusser fra spillernes innsats gjennom helgen.

Sterk sentral midtbane

Norwich sliter tungt, men Mathias Normann (25) sto på nytt frem som en av banens beste spillere mot Leeds søndag. Mange holdt nok pusten og tenkte «igjen!?» da 25-åringen lå nede med en skade, men kunne puste lettet ut noen minutter senere.

Svolværingen har raskt etablert seg som en solid Premier League-spiller og vil være en het kandidat til Solbakkens sentrale midtbane.

Der kan han få selskap av Morten Thorsby, som har spilt samtlige minutter for Sampdoria siden forrige samling. På veien har den høyreiste krigeren også plukket med seg en målgivende pasning mot Champions League-klubben Atalanta.

Kaptein Martin Ødegaard er selvskreven på landslaget, men har fått begrenset med spilletid for Arsenal de siste kampene. I helgens seier over Leicester kom han inn fra benken, og fikk akkurat som Normann en smell, men klarte å fullføre kampen. Om Berg må stå over med skade, bør den sentrale midtbanen likevel være godt rustet til kamp.

les også Arsenal åpnet fantastisk – så ble de reddet av mesterlige Ramsdale

Superspisser tilbake

Også på topp ser det bedre ut for Norge. Forrige samling var Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King skadet, nå er de to sistnevnte tilbake.

King er fast for Claudio Ranieris Watford, men måtte gå målløs av banen i det «norske» derbyet mot Mohamed Elyounoussis Southampton på lørdag. «Moi», som opererte tommelen tidligere i uken, fikk 70 minutter i samme kamp.

Alexander Sørloth «hjalp en gammel sjef med å selge bøker» da han var skadet, men scoret nylig sitt første mål for Real Sociedad, som topper La Liga. Søndag fikk trønderen 67 minutter i derbyet mot Athletic Bilbao.

Kristian Thorstvedt ble foretrukket på topp i spissenes fravær forrige samling. Han noterte seg for én scoring i Genks 6–2-nedsabling av Zulte Waregem søndag. Helgens andre landslagsaktuelle målscorer heter Julian Ryerson. Backen kom på scoringslisten mot selveste Bayern München, hans første mål for Union Berlin.

les også Reagerer på Haaland-innlegg til 12,5 mill. følgere

Ryerson står derimot trolig bak Marcus Holmgren Pedersen i køen på høyreback. Han spilte hele kampen for Feyenoord i seieren over byrival Sparta Rotterdam. Fredrik Aursnes kom inn de siste 29 minuttene i samme kamp.

100 kilometer lenger nord i Nederland spilte Fredrik Midtsjø 84 minutter i AZ Alkmaars seier over PEC Zwolle. Over grensen til Tyskland kom Jens Petter Hauge inn mot RB Leipzig da Frankfurt berget poeng på overtid.

Norges stoppersjef Stefan Strandberg spilte hele kampen for Salernitana i deres knepne tap for Napoli. En annen stopper, Stian Gregersen, fikk hele kampen for Bordeaux i deres seier over Stade Reims.

Landslagets antatte førstekeeper i Rune Almenning Jarsteins fravær, Ørjan Nyland, fortsetter å slite benken for Bournemouth.

les også Jarsteins corona-drama: – Fant en hjertemuskelbetennelse

Solbakken har snakket varmt om Sander Berge – det er tydelig at Sheffield United-spilleren er en del av landslagssjefens fremtidsplaner.

Foreløpig har imidlertid skader og corona holdt 23-åringen ute av Solbakkens lag, og heller ikke denne gangen er han med. United-manager Slavisa Jokanovic forventer at Berge kan begynne å trene for fullt med klubblaget i løpet av landslagspausen.

Erling Braut Haaland var ikke med i forrige tropp, og er nok en gang utilgjengelig på grunn av en skade.