SUPERLAG: Mens tre av spillerne på dette bildet har forlatt Bodø/Glimt, er tre av de syv gjenværende utespillerne skadet. Her jubler de etter at Kasper Junker hadde sendt Bodø/Glimt i føringen på San Siro.

Bodø/Glimt mangler halve laget som rystet Milan: − Det er så imponerende

ROMA (VG) Når Bodø/Glimt skal opp mot storklubben Roma igjen i dag, er det uten halve laget som rystet Milan i fjor høst.

Av Mats Arntzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er så imponerende det som blir gjort i Glimt, sier Kasper Junker på telefon fra Tokyo – forstyrret av lyden av det piskende regnet som høljer ned over Roma. Det store spørsmålet er hva som møter de gule fra Bodø i den italienske hovedstaden, to uker etter den eventyrlige 6–1-seieren på hjemmebane.

Danske Kasper Junker sjokkerte den italienske giganten Milan foran 80 000 tomme seter på San Siro i fjor høst. I tredje kvalifiserinde runde til Europa League tapte Glimt 2–3.

Gispet som Jens Petter Hauge utløste på pressetribunen da han dro en overstegsfinte og rundet høyreback Davide Calabria, ble etterfulgt av en enorm jubel da Junker sendte Glimt i føringen med en velplassert avslutning.

Nå er både Hauge og Junker, i likhet med rekkekameraten Philip Zinckernagel, forsvunnet videre til nye klubber. Likevel ankommer Bodø/Glimt «den evige stad» som leder av Conference League gruppe C – etter å ha ydmyket Roma 6–1 i Bodø.

– Man må bare ta hatten av for de spillerne som har kommet inn, som Hugo (Vetlesen) nå sist for eksempel. Så er det også andre spillere som har tatt ekstra ansvar. Det er bare sinnssykt imponerende og det sier noe om hvor dyktige Kjetil (Knutsen) og trenerteamet er, sier Junker til VG.

Nå har Glimt enda større utfordringer. Ulrik Saltnes var tilskuer da Roma fikk juling på Aspmyra – og er satt ut av spill resten av sesongen med en leddbåndsskade.

Patrick Berg er tilbake i troppen i torsdagens bortekamp, men starter på benken. Med beskyttelse rundt kneet ledet an oppvarmingen på onsdagens trening. Venstreback Fredrik Bjørkan, som også har slitt med skade, starter på Olympiastadion i Roma.

– Vi driver toppidrett. Det er en marginal idrett. Vi evaluerer alltid det vi gjør, men jeg tror ikke vi skal overevaluere. Skader er en del av fotballen, og mange av de er ikke belastningsskader. Jeg tror vi er i fysisk stand til å håndtere kampprogrammet, men jo tettere kampprogrammet er jo større er sjansen for skader, sier Kjetil Knutsen på VGs spørsmål om Glimt burde gjort noe annerledes.

Skal man tro Philip Zinckernagel, som nå er i Nottingham Forest på utlån fra Premier League-klubben Watford, bør man likevel ikke bli overrasket om Bodø/Glimt sjokkerer igjen.

– Jeg har alltid troen på dem. Jeg tror ikke det blir helt samme type kamp som sist, men jeg har tro på et godt resultat. Man må huske at alt er mulig. Kommer man inn i drivet kan man fort score to-tre mål på både San Siro eller Stadio Olimpico, sier Zinckernagel på telefon fra England.

TO TIERE: Philip Zinckernagel leverte vanvittige tall i Bodø/Glimt forrige sesong. Her er han i duell med Milan-spiller Hakan Çalhanoğlu i bortemøtet på San Siro.

Det ble riktignok et knepent tap i Milano i fjor, selv om Bodø/Glimt – med Jens Petter Hauge i spissen – til tider spilte ball i hatt med Milan etter pause. På overtid misbrukte Ulrik Saltnes en enorm mulighet til å utligne til 3–3.

En av de som fremdeles er i klubben, er midtstopper Marius Lode. Han var én av to spillere som ble trukket spesielt frem av Milan-trener Stefano Pioli etter kampen i fjor høst. Den andre var selvsagt Hauge, som ble hentet til klubben kort tid etterpå.

– Kanskje det er min tur, sier Lode – og ler.

– Det var nok fordi han turte å ta med seg ballen og være seg selv i den kampen. Det er en viktig del av Glimts identitet at midtstopperne tør å ta med seg ballen. Det er sinnssykt viktig, mener Zinckernagel.

MODIG: Marius Lode slapp å forholde seg til Zlatan Ibrahimovic, men hadde full kontroll på Lorenzo Colombo.

Og akkurat det er suksessoppskriften og den viktigste læringen Bodø/Glimt tar med seg inn mot møtet med Roma.

– Vi har snakket om at etter vi har tok ledelsen så føltes det som at vi måtte forsvare noe. Vi sluttet nesten å presse som vi har gjort og vi mistet litt av identiteten og roen, sier Lode.

– Jeg vet ikke om vi ble «feige», det var også et veldig godt lag vi møtte og da er det naturlig at vi blir spilt litt lave i perioder. Men da vi var oss selv så var vi gode nok til å presse Milan også. Den identiteten Glimt har er så god at den skal de tro på og den kommer de langt med, sier Zinckernagel.

– Vi hadde suksess med å ikke være redde. Vi spilte med vår stil og det fungerte godt. Det tror jeg de kommer til å gjøre i morgen også. Det handler om å være kynisk og ta sjansene, sier Junker.

– Vi har litt mer erfaring, men ellers blir det mye av det samme, sier midtstopper Brede Moe, som får kapteinsbindet rundt armen i det sannsynlige fraværet av Berg og Saltnes.

– Vi må bare glede oss til å spille fotball og tørre å være oss selv. Vi er fint lite tjent med å tenke at vi skal forsvare noe, sier midtstopperkollega Marius Lode.