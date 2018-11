MISFORNØYD: Brann-stopper Bismar Acosta (t.v.) vurderer fremtiden i klubben etter å ha blitt satt ut av startoppstillingen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sjefen svarer på Brann-profilens misnøye: – Har de lyst til å være her, må de leve med det

Brann-stopper Bismar Acosta (31) «forstår ingenting» av at han er vraket, og vurderer å forlate klubben. Sportssjefen svarer hverken ja eller nei på spørsmål om det er aktuelt.

– Jeg har fått det med meg, men jeg har ikke gjort annet enn å reflektere litt over det. «Bis» har vært på trening, mens jeg har vært i møter. Det er en spiller som har lyst til å spille, og som har gitt uttrykk for det, sier Rune Soltvedt til VG.

Torsdagens store samtaleemne rundt bergensklubben er uttalelsene til midtstopper Acosta om at han nå vurderer sin egen fremtid i klubben etter å ha mistet plassen i startoppstillingen.

– Vi har uttrykt veldig lenge at vi ønsker å ha en sterkest mulig stall. Det gjør at vi vil få noen skuffede spillere innimellom. Vi tåler at folk er skuffet, men den konkurransen blir bare hardere og hardere med årene. Har de lyst til å være her, må de leve med det, svarer Branns sportssjef på spørsmål om det er aktuelt å selge Acosta etter sesongen.

– Så vanskelig for meg

Etter å ha startet de 24 første serierundene denne sesongen har Acosta blitt satt på benken i de tre siste Brann-kampene. Christian Eggen Rismark, som ble hentet fra Ranheim i sommer, har startet på hans plass mot Lillestrøm, Stabæk og Rosenborg.

– Jeg forstår ingenting nå, sier Acosta til Bergens Tidende om Lars Arne Nilsens valg om å vrake ham.

– Det er mye i hodet mitt nå. Det er så vanskelig for meg, sier Acosta, som svarer «ja» på spørsmål om han vurderer å forlate Brann allerede i januar – til tross for at han har kontrakt frem til slutten av 2019.

Sportssjef Soltvedt sier til VG at han ønsker å diskutere situasjonen med Acosta før han uttrykker seg mer detaljert om saken.

– Jeg vil høre hvilken versjon jeg får av ham selv, for å finne ut om dette er noe. Jeg kan jo ikke bekrefte at han har sagt akkurat det han har sagt, sier han og fortsetter:

– Jeg opplever «Bis» som en utrolig ryddig og fin type som er veldig profesjonell. Men i en stall vil det alltid være misfornøyde spillere, og de lufter det på ulike måter: Noen tar det på joggetur, noen på fisketur, noen snakker med kjæresten, andre tar det på andre måter.

– Synes ikke noe om det

Soltvedt mener det er «sjeldent» at en spiller lufter misnøyen sin i pressen på denne måten, men påpeker at «man må ta med i betraktningen at han nok har vært veldig skuffet».

– Hva synes du om at spillere lufter misnøye i mediene på den måten?

– På generelt grunnlag synes jeg ikke noe om det. Jeg ønsker at vi skal ta det opp internt. Men det må presiseres at det er på generelt. Jeg vet at det av og til sklir ut, og da handler det om å få tatt det inn og diskutert det, sier sportssjefen.

Til BT sier Acosta at han har hatt et kort møte med trener Lars Arne Nilsen der han fikk beskjed om at Rismark har fått spille fordi han har vært veldig god.

– Jeg sa «jeg forstår, du er sjefen», sier Acosta til avisen.