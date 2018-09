Real Madrid tapte poeng og terreng til Barcelona

FOTBALL 2018-09-15T20:35:54Z

(Atheltic Bilbao – Real Madrid 1–1) Etter at Barcelona vant tidligere lørdag måtte Real Madrid svare borte mot Atheltic Bilbao. Det gikk ikke som planlagt.

Publisert: 15.09.18 22:35 Oppdatert: 15.09.18 23:04

– Vi visste det kom til å bli en tøff kamp. Jeg mener at vi ikke klarte å flytte ballen fort nok og de forsvarte seg veldig kompakte. Uavgjort er åpenbart ikke bra nok når man kan få tre poeng, sa kaptein Sergio Ramos etter sesongens første poengtap i serien.

For selv med Real Madrids «ferske» angrepstrio Gareth Bale, Karim Benzema og Marco Asensio på topp, slet de hvitkledde fra hovedstaden med å sette ballen i mål.

Lenge måtte de faktisk jage for å komme à jour med baskerne, som tok ledelsen i første omgang.

Iker Muniain utnyttet et uorganisert Real Madrid-forsvar og kranglet inn 1–0 til vertene etter 32 minutter etter en skikkelig lagscoring.

Hele åtte Bilbao-spillere var involvert i opptakten til scoringen som talte 11 pasninger før ballen lå i nettet, ifølge Opta.

Baklengsmålet var det andre på to kamper for Thibaut Courtois mellom stengene for hovedstadsklubben. Han slapp også inn et straffespark forrige runde mot Leganés.

Ting kan uansett tyde på at han har vunnet duellen mot Keylor Navas om å bli fast målvakt i klubben.

Fikk du med deg hva som skjedde under kampen mellom Castilla og Atletico Madrid B tidligere denne måneden?

Etter 61 minutter tok Real Madrid-trener Julen Lopetegui ut mannen som nylig ble kåret til Årets spiller i Europa, Luka Modric, og satte inn Isco.

Det skulle umiddelbart bli avgjørende.

For da Gareth Bale kom seg til dødlinjen snaue tre minutter senere, og la inn i feltet, var det ingen Athletic-spillere som plukket opp den 175 cm høye midtbanejuvelen. Isco stanget inn 1–1 for Real Madrid.

Det var den andre raskeste scoringen av en innbytter i La Liga denne sesongen, ifølge Opta.

Men gjestene klarte aldri å finne den avgjørende scoringen og dermed gikk Lopetegui på sitt første poengtap som Real Madrid-trener, og er nå to poeng bak Barcelona etter fire kamper i La Liga.

Barcelona snudde til seier

For selv om katalanerne fikk en dårlig start på bortemøtet med Real Sociedad tidligere lørdag, klarte de, i motsetning til Real Madrid, å snu kampen. Hjemmelaget scoret først etter 12 minutter ved Aritz Elustondo.

Og i likhet med Real Madrid skulle klokken bikke timen før Barcelona slo tilbake. Luis Suárez utlignet etter 63 minutter.

Ousmane Dembélé ble matchvinner tre minutter senere med sin 2–1-scoring, en scoring som skulle vise seg å bli avgjørende både i kampen og på tabellen.

De regjerende ligamesterne topper nå La Liga, med full pott, 12 poeng på fire kamper.