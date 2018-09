Sturridge-perle berget Liverpool-poeng

FOTBALL 2018-09-29T18:24:15Z

(Chelsea - Liverpool 1–1) Eden Hazard så ut til å senke Liverpool for andre gang på få dager, men like før slutt tok Daniel Sturridge saken i egne hender.

Publisert: 29.09.18 20:24 Oppdatert: 29.09.18 20:44

Sturridge hadde bare vært på banen i noen få minutter da han mottok ballen på 25 meter etter 88 minutter. Nærmest uten tilløp banket han til.

Skuddet gikk i en nydelig bue opp i det lengste hjørnet og plutselig var lagene like langt på Stamford Bridge.

– Helt utrolig. Han gjør det nesten helt uanstrengt. Han står jo helt stille, sier en mektig imponert TV 2-kommentator Simen Møller.

Selv ble Sturridge konfrontert med om scoringen var hans fineste hittil i karrieren.

– Jeg liker å tro at jeg har scoret finere mål, men kanskje ikke. Det var et fint mål, sier Liverpool-spissen i et intervju vist hos TV 2.

–Jeg elsket å se den gå inn. Det er så gøy og så fortjent for Daniel. Jeg unner ham det virkelig. Han har hatt en tøff tid, men nå har han en nydelig tid. Han vil sikkert starte hver kamp, men i dag kom han inn som et friskt pust for oss. Det var viktig, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Har mye vi kan forbedre

Med scoringen sørget innbytteren for at Liverpool unngikk å gå på sitt første tap i Premier League hittil i år. Liverpool hadde før oppgjøret seks strake seiere i ligaen. Liverpool ble lørdag passert på tabellen av Manchester City, men etter sju serierunder er det bare målforskjellen som skiller lagene.

– Folk rundt klubben snakker sikkert om hvordan det vil ende til slutt, men internt snakker vi om å ta en kamp av gangen og hele tiden forbedre oss. Vi har et ungt lag med mye kvalitet, men det er fortsatt mye vi kan forbedre, sier Liverpool-kaptein James Milner.

Scoringen til Daniel Sturridge gjorde samtidig at Liverpool unngikk å bli senket av Eden Hazard for andre gang på få dager.

Så sent som onsdag ble belgieren matchvinner mot nettopp Liverpool. På stillingen 1–1 vartet Eden Hazard opp med en vanvittig enkeltmannsprestasjon, som du kan se i videoen under, i ligacupen mot Liverpool.

Fortjent til slutt

Lenge så det ut til at Eden Hazards 1–0-scoring skulle bli det avgjørende målet i London.

25 minutter var spilt da Hazard kombinerte nydelig med et par lagkamerater på midtbane. Det hele endte med at lagkamerat Kovacic prikket 27-åringen gjennom på skrått hold. Skuddet fra Hazard snek seg inn i det lengste hjørnet og 1–0-ledelse til Chelsea var et faktum.

Tross flere enorme muligheter i andreomgang, blant dem to gigantiske Liverpool-sjanser, så det hele ut til å ebbe ut med 1–0 til Chelsea.

Nevnte Eden Hazard hadde en enorm mulighet til å punktere oppgjøret til 2–0 etter en drøy times spill, men alene med keeper Allison klarte han ikke å sette ballen i nota.

Til slutt takket og bukket Daniel Sturridge for det med en strålende scoring med sitt fantastiske venstreben.

Resultatet betyr at Liverpool fortsatt er foran Chelsea på tabellen, men at Manchester City er ny serieleder i Premier League grunnet sin positive målforskjell.

– Uavgjort var nok fair utifra spill og sjanser, konkluderte Simen Møller i TV 2 studio etter kampen.