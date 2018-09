I TÅRER: Cristiano Ronaldo forlot banen gråtende etter å ha blitt utvist mot Valencia onsdag kveld. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Røde Ronaldo skaper debatt: – En ekte fornærmelse mot fotball

Italiensk presse langer ut mot dommer Felix Brych (43) etter utvisningen av Cristiano Ronaldo (33) i hans Champions League-debut for Juventus.

Etter 29 minutter av onsdagens kamp gikk Valencias Jeison Murillo i bakken etter et lite spark fra Ronaldo, langt unna der ballen befant seg. Deretter så portugiseren ut til å lugge Valencia-spilleren – eller stryke ham på håret – mens han lå på bakken. Brych konfererte med en assistenten Marco Fritz og tok opp det røde kortet, noe som fikk Ronaldo til å kaste seg på gresset og ta til tårene.

På lederplass i den italienske sportsavisen Tuttosport går avisdirektør Xavier Jacobelli knallhardt ut mot dommerne, som han beskylder for å korsfeste Cristiano Ronaldo .

– Skandaløs dømming av duoen Brych og Fritz, skriver blant annet direktøren.

– En ekte fornærmelse mot fotball, kaller han det også, før han nærmest krever dommer Felix Brychs hode på et fat:

– En skandaløs avgjørelse av tyskeren, som burde bli utvist fra UEFA for sin skammelige ledelse av kampen.

Her kan du se situasjonen alle snakker om:

Staberg: – Ingen grunnlag for rødt

Den tidligere norske toppdommeren Per Ivar Staberg, som var FIFA-dommer mellom 2003 og 2006, forstår heller ingenting av Ronaldo-utvisningen.

– Jeg finner ingen grunnlag for å gi ham rødt kort, sier Staberg til VG.

Han mener at Ronaldo ikke gjør noe straffbart i duellen som fører til at Valencia-spilleren faller, og kaller det «en helt vanlig duell». Ronaldos «lugging» mener han ikke burde være nok til å få ham utvist:

– Han tar ham på hodet. Det er veldig vanskelig å se om han bruker all kraft for å lugge ham, men det blir bare spekulasjoner, ingen kan klare å si det. Den gesten kan være usportslig, ja, men da er det i så fall bare et gult kort.

Dommeren får støtte i Spania

I utgangspunktet får spillere én kamps karantene for å bli utvist, men UEFA kan forlenge straffen dersom handlingen er stygg, noe som potensielt kan snyte Cristiano Ronaldo for et comeback på Old Trafford mot Manchester United i tredje gruppekamp.

– Jeg synes det er synd hvis han får mer enn én kamps karantene, for jeg mener det ikke engang er grunnlag for en utvisning. De som fatter beslutningen, må se på TV-bildene, sier Staberg.

Juventus-spillere har vært i hardt vær tidligere denne uken – se Douglas Costas stygge episode fra helgens seriekamp:

Den tidligere spanske toppdommeren Andújar Oliver er mer enig i utvisningen av Ronaldo.

– Portugiseren gir dommeren en mulighet til å gi ham rødt kort, sier Oliver til Marca .

– Først er det en duell med Murillo, og når Valencia-spilleren ligger på bakken, drar han ham i håret. Det er denne siste gesten som fører til at assistentdommeren insisterer på å få Ronaldo utvist, sier han.