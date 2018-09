MOT COMEBACK: Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner kan begge bli å se på banen for Rosenborg om relativt kort tid. Foto: NTB scanpix

Supertrio på vei tilbake – rekker trolig Rosenborgs gullkamp

FOTBALL 2018-09-20T11:22:04Z

OSLO/GLASGOW (VG) Rosenborg styrkes trolig stort i avslutningen på den intense gullkampen mot Brann. Samuel Adegbenro (22), Nicklas Bendtner (30) og Pål André Helland (28) er alle ventet å returnere til banen i løpet av rundt fire uker.

Publisert: 20.09.18 13:22

Det får VG opplyst torsdag. Den nevnte stjernetrioen herjet med motstanderne i store deler av forrige sesong, men alle har slitt med problemer i 2018. Verst har det vært for Adegbenro.

Forrige sommers storkjøp har operert ankelen to ganger etter skaden han pådro seg i treningskampen mot Ranheim 28. mars. Nå er nigerianeren med den enorme gjennombruddskraften klar til å trene fotball med laget igjen fra og med neste uke.

Samtidig har muskelskadede Helland vært tilbake på treningsfeltet siden sist helg, mens Bendtner er i gang med sin rehabilitering av et trøblete lår. Det forteller RBKs medisinske koordinator, Haakon Schwabe, til VG.

Alle tre vil kunne være aktuelle for RBK-sjef Rini Coolens (51) kamptropp i løpet av en måned om alt går etter planen.

Tipster gir deg daglige oddstips – les våre ferskeste vurderinger her!

Stor offensiv slagkraft

Det gjør i tilfelle valgmulighetene til nederlenderen mange. Issam Jebali (26) har vært fremragende på venstre kant etter overgangen fra Elfsborg sist måned, mens Alexander Søderlund (31) og Jonathan Levi (22) har figurert på de andre plassene i RBK-angrepet.

I tillegg er Yann-Erik de Lanlay (26) og Matthías Vilhjálmsson (31) tilbake fra skade, noe som gjør at Rosenborgs offensive kraft kan bli maksimal når serien skal avgjøres.

Hvis Adegbenro, Bendtner og Helland alle stiller seg til disposisjon innen fire uker, betyr det at stjernetrioen rekker sesongens fem siste seriekamper, minimum.

– Deilig

I en tekstmelding til VG skriver Helland at det er godt å kjenne gress under føttene igjen.

– Jeg har begynt å være litt på feltet nå. Det er deilig å komme ut av gymmen, sier Helland.

Han vet ikke eksakt dato for når han aksler den hvite RBK-trøya igjen. Derimot har 28-åringen klare tanker om gullkampen mot Brann, som du kan se i denne reportasjen:

VGs tips: Uavgjort

Torsdag kveld spiller Rosenborg sesongens første gruppekamp i Europa League. Motstander er skotske Celtic, som de møter for femte gang på et drøyt år. De fire foregående møtene har endt med to uavgjort og to Celtic-seirer.

RBK har de nevnte skadeproblemene, mens skottene kan være svekket i forsvar ettersom Kristoffer Ajer er tvilsom og Jozo Simunovic definitivt er ute.

Vi anbefaler et uavgjort-spill til 4,15 i odds. Kampen vises på TV 2. Spillestopp er klokken 20.55.