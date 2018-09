Lagerbäck: – Handler absolutt ikke om disrespekt mot damelandslaget

2018-09-05

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Lars Lagerbäck (70) svarte på kritikken etter at fotballherrene ikke var representert på de norske fotballjentenes avgjørende VM-kvalifiseringskamp mot Nederland i går.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Per Opsahl

Publisert: 05.09.18 13:02 Oppdatert: 05.09.18 13:48

– Det var noen gjester på hotellet i dag som spurte om hvorfor vi ikke var på arenaen i går, og så fikk jeg høre at noen har skrevet en artikkel om det også, begynte Lagerbäck på pressekonferansen i dag.

Han hadde registrert kritikken fra flere hold på at ikke fotballherrene var til stede på Intility Arena og støttet sine kvinnelige kolleger i en meget avgjørende kamp, som fotballjentene til slutt vant 2–1 .

– Jeg har full respekt for at folk synes noe om det, og man må få synes hva man vil. Men det er helt og fullt mitt ansvar. Jeg vurderte det slik at det ikke var bra for våre forberedelser å dra dit. Det handler absolutt ikke om disrespekt mot damelandslaget, sa svensken og redegjorde for det tette programmet herrelandslaget hadde tirsdag.

– De har noen timer ledige på ettermiddagen, deretter er det middag og lagsmøte. Det er ganske viktig for disse guttene å holde rytmen når det gjelder matinntak og de brenner 4–5000 kilokalorier. Det å sitte i bussen så lenge, ikke få en skikkelig middag der borte på stadion anser jeg som helt umulig.

– Jeg vil understreke at det ikke har noe med disrespekt mot damelandslaget å gjøre, men med profesjonelle forberedelser å gjøre for vårt lag, la Lagerbäck til.

– Når det blir tatt en avgjørelse fra øverste hold, så er det noe som vi som spillere respekterer. Men det er klart at du har lyst til å vise din støttet til damelaget og jeg kunne gjerne vært på Intility i går og sett kamp, sa Birger Meling som også var til stede på pressekonferansen sammen med Lagerbäck.

Det norske herrelandslaget spiller hjemme på Ullevaal stadion mot Kypros i morgendagens Nations League-oppgjør. Søndag er det bortekamp mot Bulgaria i samme turnering.

– Kypros er definitivt et lag vi bør slå på hjemmebane, og vi går ut med målsettingen å vinne hver kamp. Det er seks kamper i Nations League og da har man ikke råd til å miste mange poeng, sa Lagerbäck.