FØR: Mark Dempsey var Ole Gunnar Solskjærs høyrehånd i Molde og Cardiff. Nå er Dempsey i Start og uttaler seg kritisk til Molde-spillerne. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tidligere Solskjær-assistent mener Molde-spillerne var arrogante

Publisert: 25.02.18 16:26

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen er oppgitt etter at Mark Dempsey, nåværende Start-trener og tidligere assistenttrener i Molde, uttaler seg kritisk om mentaliteten til hans tidligere spillere.

– Vi hadde gode spillere som underpresterte, spillere som hadde en merkelig mentalitet. Jeg vil ikke si dårlig mentalitet, men en merkelig mentalitet. Det var åpenbart fra dag én da jeg returnerte, og jeg snakket med Ole Gunnar om det. Jeg sa: «Tror de at de har vunnet ligaen de to siste årene?», forteller Dempsey i podcasten Fotballradioen , ifølge Nettavisen .

Det er en podcast i lokalavisen Fædrelandsvennen ledet av avisens sportssjef Pål Wollebæk Jørgensen og Jesper Mathisen, TV 2-ekspert og tidligere Start-profil.

Dempsey tok over Start i januar. Tidligere har han vært hovedtrener i Haugesund og Djurgården, og assistent for Ole Gunnar Solskjær i Molde i to perioder (2010–14 og 2016–2017) og Cardiff.

På spørsmål om han merket forskjell mellom de to ulike Molde-periodene svarer engelskmann slik:

– Jeg kunne lukte forskjellen, det var en arroganse der, som «yeah, vi er gode spillere, bla bla bla», jeg kunne lukte det med en gang. Vi ble aldri bedre, sa Dempsey.

Molde vant serien i 2011, 2012 og 2014, samt cupen i 2013 og 2014. Siden har en andreplass og semifinale i cupen vært det beste blåtrøyene har fått til.

Kaptein Gabrielsen i Molde stusser over Dempseys sitater.

– Hva skal jeg si? Det traff ikke meg veldig godt. Jeg har lyst til å fyre kraftig tilbake, jeg har det. Hadde det vært en spiller, hadde jeg gjort det. Jeg føler, hvorfor skal du forlate oss og så begynne å prate sånn? Det synes jeg er merkelig, sier Gabrielsen til Nettavisen .

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er taus på Nettavisens spørsmål om Dempsey-uttalelsene. Start spiller treningskamp mot Bodø/Glimt søndag ettermiddag i Spania, mens Molde møter Dinamo Brest.