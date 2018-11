VINNER: André Hansen ble søndag kåret til Eliteseriens beste spiller i 2018. Her intervjues han av Eurosports Susanne Jørstad Wergeland etter at prisen er hans. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Thomas Myhre: – André Hansen reddet minst ti poeng for RBK

André Hansen (28) var fantastisk i kvaliken til Europa League i høst. Men han reddet også, ifølge tidligere landslagskeeper Thomas Myhre (45), minst 10 poeng for seriemester Rosenborg denne sesongen. Myhre mener Hansen er den desidert beste spilleren i Eliteserien.

– Viktigheten hans for Rosenborg, både denne og forrige sesong, kan ikke undervurderes, mener Myhre – som har sett samtlige serierunder, som ekspert for Eurosport, denne sesongen.

– Det har vært hektisk til tider, er det beste André Hansen drister seg til å si da VG forteller ham om Myhres attest.

Da sesongen var slutt, gikk Thomas Myhre gjennom samtlige Rosenborg-kamper, der de enten spilte uavgjort eller vant med et mål.

Ut fra de kampene, mener Myhre, med 56 landskamper for Norge fra 1998–2007, at André Hansen reddet 10 poeng for Rosenborg.

– Min vurdering i disse kampene jeg analyserte er at André Hansen hadde 11 redninger som enten endret resultatet fra null til ett poeng, eller fra ett til tre poeng. Det er snakk om matchvinner-redninger, eller ekstraordinære redninger som gir poeng. Han hadde én tabbe, der RBK gikk fra ett poeng til null poeng. Min oppsummering er derfor at han skaffet Rosenborg ti poeng i kampen om gullet, sier Myhre til VG.

– Det viser kanskje at jeg har kommet meg opp et nivå, når matchavgjørende redninger skjer oftere. Det kommer med erfaring, sier André Hansen.

Myhre forteller at han, blant annet, ikke har tatt med en god redning mot Ranheim på stillingen 0–0, fordi Rosenborg vant den kampen med to mål.

– André Hansen er nok enda mer verd om du ser alle kampene, tror Thomas Myhre.

Men han har konsentrert seg om kamper der poengfangsten endres med hans inngripen.

Fra sin tid i engelsk fotball (1997–2007) hørte Thomas Myhre om én keeper, i én sesong, som skaffet flere poeng: Peter Schmeichel, med 11 poengs betydning for Manchester United.

– Ekstreme tall, som jeg selvsagt tar med meg videre. Det gir motivasjon til å bli enda bedre, sier André Hansen.

André Hansen spilte 29 av Rosenborgs 30 seriekamper. Han slapp inn 23 mål. Erfaringsmessig har RBKs mange seriegull de siste 30 årene vært lite avhengig av keeperens innsats. Denne sesongen har det vært omvendt.

– André Hansen er den viktigste årsaken til at Rosenborg vinner serien, mener Thomas Myhre – uten å tvile et sekund. Tallene viser at kun Ranheims Even Barli har flere redninger enn ligamesterens keeper (102 på Barli, 89 på Hansen og nedrykksklare Eirik Holmen Johansen hos Sandefjord).

André Hansen holdt nullen i 11 kamper denne sesongen, mest sammen med Branns Samuel Radlinger. Men Hansens redningsprosent er på 79,5. I 2017 var den enda høyere (81,7).

– Det som forteller det meste om André Hansen er at i de to siste sesongene har han totalt hatt en redningsprosent på over 80. Resten har et snitt på 67. Det vil si at André Hansen i snitt redder 13 prosent flere baller enn resten, og det er mye, mener Thomas Myhre.

Han sier til VG at den eneste grunnen, trolig, til at André Hansen ikke spiller i en bedre liga, må være at den norske ligaen rangeres svært lavt.

André Hansen, som nettopp skrev ny avtale med Rosenborg, sier til VG at han regner med at han blir i klubben neste sesong.

– André Hansen er definitivt god nok for en bedre liga enn den norske, mener tidligere Everton-keeper Thomas Myhre.