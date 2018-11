SKADET: Kristoffer Ajer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Landskampene i fare for Kristoffer Ajer: Må trolig opereres

Midtstopperkjempen Kristoffer Ajer må (20) sannsynligvis under kniven etter etter å ha pådratt seg en smell mot Livingston søndag. I verste fall har 20-åringen pådratt seg en bruddskade.

Publisert: 11.11.18 15:53 Oppdatert: 11.11.18 16:06

Det forteller Celtic-manager Brendan Rodgers i et intervju etter 0–0-kampen mot Livingston søndag ettermiddag.

– Han har store smerter. Han må antageligvis operere, sier Rodgers.

Ajer måtte forlate banen grunnet skade da 20 minutter gjensto av kampen i skotske Premier League. TV-bildene fra hendelsen viser at Ajer fikk seg en kraftig smell i øyepartiet, og ifølge Rodgers, skal det dreie seg om et brudd i øyehulen.

– Det er ikke så bra, sier Celtic-sjefen, som tidligere har rost Ajer, blant annet for sin innsats på gymmet:

For ordens skyld, øyehulen er den delen av hodeskallen hvor øyeeplet ligger.

Dermed er trolig Nations League-kampene mot Slovenia og Kypros henholdsvis 16.- og 19. november i fare for den tårnhøye midtstopperen. Han var tilbake i Lars Lagerbäcks landslagstropp etter å ha mistet kampene mot Slovenia og Bulgaria.

Det betyr at Lagerbäck har et par utfordringer til de kommende landskampene. Fra før er Joshua King usikker til de kommende kampene, noe som passer svært dårlig sett med norske øyne, da Nations League skal avgjøres i den kommende landslagspausen.

Skaden kommer på et ubeleilig tidspunkt fra Ajer, som nylig var tilbake fra en hamstringskade. I videovinduet under kan du se hvordan det gikk galt for ham sist:

Han har fått med seg seks seriekamper for Celtic denne sesongen, i tillegg til Europa League- og Champions League-kvalifisering, noen cupkamper og én kamp i Europa League-gruppespillet.

Ajer står med seks landskamper for Norge.