Disse kan bli årets trener i Eliteserien

Tre trenere fra «overraskelseslag» er nominert til årets trener i Eliteserien 2018.

Få hadde trodd at Ranheim skulle kjempe på øvre halvdel av tabellen da sesongen ble sparket igang i mars. Men trønderne som ble utpekt som en klar nedrykkskandidat har overrasket de fleste og har i store deler av sesongen ligget blant topp tre i Eliteserien.

Før siste runde ligger Ranheim på 6. plass og trener Svein Maalen er nominert til årets trener.

Haugesund mistet sjansen til å ta medalje da laget tapte mot Molde i nest siste runde. Men Eirik Horneland , som over tid har bygget et stabilt lag i Haugesund, har kjempet i toppen gjennom hele sesongen.

Fjerdeplassen på tabellen er sikret før siste runde, noe som betyr europacupspill neste sesong dersom Rosenborg vinner cupfinalen.

Kristiansund ble dømt rett ned igjen til OBOS-ligaen da laget fra Nordmøre rykket opp for to år siden. Nå har Christian Michelsen og hans disipler levert to gode sesonger og har vist at de er et lag å regne med i Eliteserien.

I nest sist runde slo KBK Brann i en kamp som fikk oppmerksomhet for en stygg albue , og sikret med det en sterk 5. plass.

Vinneren kåres under Fotballfesten 2018 søndag 25. november.

Også i OBOS-ligaen og i Toppserien skal det deles ut pris til årets trener. I OBOS er Nest-Sotras Steffen Landro nominert sammen med oppdykksduoen Vegard Hansen og Bjarne Berntsen fra henholdsvis Mjøndalen og Viking.

De nominerte i Toppserien er Hege Riise fra LSK, Oliver Harder fra Klepp og Alexander Straus fra Sandviken.

PS! VGs Knut Espen Svegaarden sitter i juryen som kårer årets trener i Eliteserien og OBOS-ligaen under Fotballfesten 2018. De øvrige jurymedlemmene kan du lese om her.