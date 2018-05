Lillestrøm vant bunnkampen – krisen forverres for Sandefjord

Publisert: 06.05.18 19:51

(Lillestrøm – Sandefjord 1-0) Etter tre strake serietap kom Lillestrøm på seierssporet igjen i bunnkampen mot Sandefjord.

Ifeanyi Mathew avgjorde oppgjøret med et fint treff på volley fra omtrent 16 meter i 12. minutt . Triumfen i solskinnet mot Sandefjord var meget fortjent.

– Vi skal score mer og punktere kampen. Sandefjord skaper ingenting og vi har mer enn nok å score på. Det er en veldig viktig seier selvsagt. Vi er det klart beste laget. Alle som var her så det, men vi har fremdeles mye å gå på, sier Arne Erlandsen, LSK-trener, til Eurosport.

Lillestrøm går opp i syv poeng. De gulsvarte har nå Stabæk, Bodø/Glimt, Sandefjord og Start bak seg.

Sandefjord slipper inn mest

Sandefjord, stående med syv poeng, har herved spilt seks kamper uten seier.

Eliteseriens nest dårligste lag, som for øyeblikket er uten fast trener etter at Magnus Powell fikk sparken, har sluppet inn 18 mål–tre flere enn Stabæk.

Fredrik Krogstad kunne doblet for vertene etter at bortelagets keeper, Eirik Holmen Johansen, bokset ballen rett i returrommet tross at han var helt uforstyrret. Keeperen ble liggende på bakken og ute av målet, men det var liten grunn til å synge høyt for Kanarifansen over volleyforsøket til Krogstad. Det gikk nærmere cornerflagget enn målet.

Martin i tverrliggeren

Holmen Johansen bommet i feltet flere ganger, og Mathew fikk en ny mulighet fra returrommet i andre omgangen. Da ble skuddet blokkert.

LSK burde gått opp i 2–0 etter timen spilt. Krogstad vant ballen fra Erik Mjelde og spilte Thomas Lehne Olsen fri alene med Holmen Johansen. Fra litt skrå vinkel satte Lehne Olsen ballen på utsiden av nettveggen.

Drøyt ti minutter senere traff Gary Martin tverrliggeren etter fint forarbeid fra Mats Haakenstad. Returen fra Mathew gikk like utenfor.

Tafatte Sandefjord

75 minutter tok det før Sandefjord kom til sin eneste målsjanse. Flamur Kastrati vant duellen mot Haakenstad på bakre og headet mot mål. Keeper Matvei Igonen fikk slått til corner.

Før pause kom Sandefjord til en stusslig avslutning. «Blåhvalene» sitt offensive spill gikk sakte, var stillestående og totalt ufarlig.

– Vi må tørre mer. Vi var altfor engstelig, sa midlertidig trener, Geir Ludvig Fevang, om Sandefjords første omgang til Eurosport.

Litt bedre ble det etter hvilen, men ikke i stor nok grad.

PS! LSKs siste serieseier kom mot Start 9. april.