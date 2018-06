DANMARK-SJEF: Åge Hareide under lørdagens kamp mot Sverige. Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige-Danmark 0–0: Tynt uten Christian Eriksen

STOCKHOLM (VG) (Sverige-Danmark 0–0) Christian Eriksen er uunnværlig for Åge Hareides Danmark. Men forsvaret var pottetett da det ble 0–0 mot Sverige lørdag kveld.

Også kollega Janne Andersson hadde definitivt mest grunn til å være fornøyd med det defensive.

Publikum på Friends Arena svarte med pipekonsert etter at matchen var over.

Christian Eriksen var hjemme i Odense hos sin høygravide kjæreste Sabrina. Michael Krohn-Dehli skulle erstatte Tottenham-stjernen. Det var han på ingen måte i stand til.

– Vi kan ikke unnvære Christian Eriksen, fastslår avisen Ekstra Bladet etter matchen lørdag kveld.

– Vi manglet vår toppscorer, konstaterte Hareide etterpå.

1. omgang skremte ingen av VM-motstanderne til verken Sverige eller Danmark - og heller ikke de drøyt 41 000 tilskuerne. Det var tynt med kreativiteten, og et godt skudd fra Danmarks Pione Sisto var stort sett beholdningen. Sverige-keeper Robin Olsen var kjapt nede og reddet til corner. Begge lag ville ha et straffespark, men det var helt greit av tyske Tobias Stieler å la spillet gå begge ganger.

– Bedre defensivt enn offensivt. Og det er heller ikke skapt noe på dødballer, fastslo Egil Olsen som ekspert på TV2 Zebra.

I 2. omgang gjorde begge lagene en rekke bytter - blant annet gikk lagkapteinene og stopperkjempene Andreas Granqvist og Simon Kjær ut.

Thomas Delaney hadde en kjempesjanse etter 79 minutter, men skuddet gikk over. Han burde ha klart å presse det skuddet under tverrliggeren.

Like etterpå var det svenske Isaac Kiese Thelins tur - etter Emil Forsbergs glitrende forarbeid. Men ballen gikk også denne gang over - fra kort hold.

Sverige har ikke vunnet siden første playoffmatch mot Italia i fjor høst og hadde en litt haltende mars-samling med to tap for Romania og Chile.

Siste motstander for Sverige før VM er Peru om ei uke. Danmark møter Mexico før de setter kursen mot Russland.

Det er snart 20 måneder siden Danmark tapte en landskamp. Hareides lag innledet sin ubeseirede rekke mot Kasakhstan i november 2016.

Før kampen gikk vrakede Daniel Wass ut mot Åge Hareide og det danske fotballforbundet. Det hele startet med at Celta Vigo-spilleren meldte forfall til en landslagslagssamling i oktober 2016. Wass sier til BT at han gjorde det av personlige årsaker, mens det offisielt ble sagt at Wass var bare 80 prosent og derfor ikke aktuell. BT hevder at forholdet mellom Hareide og Wass har «utviklet seg uheldig» etter det.

– At jeg er en profil i La Liga, men ingen ting på landslaget synes jeg er en «sjov» kombinasjon, sier Wass til BT.

Mens Sverige har tatt ut sin endelige VM-tropp, drøyer Hareide til mandag - da listen til FIFA må være klar. Han venter på hva som skjer med flere halvskadde spillere - som Rosenborgs Nicklas Bendtner.

Siste danske seier mot Sverige kom i 2014. I 2015 var Zlatan Ibrahimovic tungen på vektskålen da Sverige slo Danmark i playoff om EM-plass.

I Russland-VM skal Sverige opp mot Sør-Korea, Tyskland og Mexico, mens Danmarks gruppe ellers består av Frankrike, Australia og Peru.